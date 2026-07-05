Felipe Isidro, catedrático de ejercicio físico: "Si solo puedes entrenar una parte del cuerpo, que sean las piernas"

En una rutina cada vez más marcada por el trabajo, los desplazamientos y las responsabilidades del día a día, encontrar tiempo para hacer ejercicio se ha convertido en un auténtico reto. Muchas personas no pueden dedicar una hora diaria a entrenar, pero eso no significa que renuncien a cuidar su salud o a mantenerse activas.

Precisamente sobre esta realidad pone el foco el catedrático de Educación Física Felipe Isidro, responsable de actividad física en PronoKal Group. El experto defiende que, cuando el tiempo escasea, lo realmente importante no es entrenar durante más minutos, sino hacerlo de forma inteligente.

Si no tienes tiempo para otros ejercicios, entre las piernas

Su propuesta pasa por aprovechar al máximo cada sesión, priorizando ejercicios que ofrezcan el mayor beneficio posible en el menor tiempo. En este contexto, el especialista señala que, cuando el tiempo para entrenar es limitado, lo más inteligente es priorizar los ejercicios que impliquen una mayor cantidad de masa muscular y provoquen una respuesta global en el organismo.

Por eso, no duda al recomendar cuál debería ser el foco principal de cualquier rutina: "Si tienes poco tiempo para entrenar, entrena solo piernas porque es lo más importante", afirma durante una entrevista en YouTube junto al doctor Borja Bandera.

La explicación de Isidro parte de una cuestión puramente fisiológica: las piernas concentran entre el 65% y el 68% de la masa muscular del cuerpo. Por eso, trabajarlas implica un mayor esfuerzo para el organismo, ya que necesitan un importante aporte de sangre durante el entrenamiento.

Los mejores ejercicios para unas piernas grandes en el gimnasio / PEXELS

Además, fortalecer esta zona resulta fundamental para desenvolverse con facilidad en acciones tan cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o caminar con mayor estabilidad. Según explica el catedrático, la clave para que un programa de entrenamiento con poco tiempo funcione está en ajustar correctamente la dosis de ejercicio a cada persona.

Para ello, considera imprescindible contar con un profesional cualificado que sepa adaptar el plan al contexto de cada individuo, teniendo en cuenta factores como el tiempo disponible, el material, la motivación y los objetivos.

No en vano, Isidro se define como el 'farmacéutico del ejercicio', ya que compara la actividad física con un tratamiento: existe una dosis insuficiente que no produce beneficios, una mínima eficaz, otra óptima para progresar y, finalmente, una excesiva que puede resultar contraproducente.