Felipe Isidro, catedrático de Educación Física, señala la importancia de las piernas: "Representan más del 60% de la masa muscular"

A ver, sé que da una pereza tremenda y que muchas veces apetece cero, pero meterle caña al día de pierna es clave por mil motivos. Seguro que más de una vez has escuchado eso de que si quieres crecer de brazo, le des duro a las patas porque supuestamente disparan la testosterona.

Al final, las piernas son literalmente los cimientos de nuestro cuerpo: entrenarlas no es solo por lucir bien, es que te salva la vida en cosas tan básicas del día a día como subir escaleras cargado de compra, caminar un buen rato o no sufrir para levantarte de la cama a las siete de la mañana.

Eso sí, cuando nos toca entrenar el tren inferior, solemos caer en lo de siempre: centrarnos únicamente en los cuádriceps y los glúteos. Pero ojo, porque hay otros músculos que están ahí y son igual de importantes, como los isquios (el femoral) y los gemelos, que no deberías pasar por alto ni de broma.

Perder fuerza en las piernas / SPORT

La importancia de las piernas

¿Sabes qué opina Felipe Isidro? Este catedrático y referente en Educación Física lo defiende a capa y espada: si andas mal de tiempo para ir al gimnasio, lo más inteligente es centrarte exclusivamente en el tren inferior.

¿La razón? Sus palabras en una entrevista reciente lo dejan clarísimo: las piernas aglutinan entre el 65% y el 68% de toda la masa muscular de nuestro organismo. Al fin y al cabo, involucrar a los grupos musculares más grandes del cuerpo genera un estímulo sistémico mucho mayor que si te matas haciendo ejercicios de aislamiento para brazos o hombros.

Ahora bien, no vale con hacer un par de sentadillas y darlo por bueno. Aquí es donde entra la perspectiva de Álvaro Guzmán, experto en biomecánica, docente y reconocido en su día como entrenador del mes por Men's Health.

Él advierte sobre un error muy común: solemos descuidar zonas clave que pasan desapercibidas. Por poner un ejemplo, los aductores suelen ser los grandes olvidados de las rutinas, quedándose rezagados simplemente porque no se les da la prioridad que realmente exigen.

Peso muerto a una pierna / 5

Por eso, el enfoque debe ser absolutamente global. Cuando hablamos de entrenar piernas de forma integral, significa que no puedes limitarte a los cuádriceps; la sesión debe abarcar desde los gemelos y los isquiotibiales (femoral) hasta los glúteos y la musculatura interna del muslo.

Al final, estructurar una rutina que trabaje todo el miembro inferior de manera equilibrada no solo optimiza el tiempo disponible, sino que previene descompensaciones y mejora notablemente la estética y la funcionalidad de todo el cuerpo.