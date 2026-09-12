Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: “Si tienes poco tiempo, subir escaleras es una de las formas más sencillas de combatir el sedentarismo”

No todo el mundo dispone en su día a día del tiempo necesario para tener una rutina de ejercicio adecuada. Es por ese mismo motivo que Felipe Isidro, catedrático de Educación física, propone una solución sencilla: subir y bajar escaleras.

Si tienes poco tiempo para hacer ejercicio, subir escaleras puede ayudarte a combatir el sedentarismo

Acorde a Isidro, subir y bajar escaleras es una forma muy eficiente de incorporar actividad física en el día a día. El catedrático explica que permite combatir el sedentarismo al incorporar movimiento a situaciones cotidianas.

Además, indica que subir y bajar escaleras es algo que ayuda hasta en dosis muy pequeñas. Incluso un minuto subiendo escaleras a un ritmo cómodo permite introducir algo de actividad física en una jornada sedentaria.

Subir escaleras reduce tus probabilidades de sufrir un ataque cardíaco, entre otras afecciones / La Gaceta de Salamanca

Otro motivo por el que Isidro lo recomienda tanto es que se trabaja mucho el tren inferior. Para Isidro, eso es completamente clave a la hora de conservar la fuerza, la movilidad y sobre todo la autonomía con el paso de los años.

El catedrático enfatiza que esto es algo que todo el mundo debe empezar a considerar sobre todo a partir de los 35 años. De ese punto en adelante, mantener la capacidad funcional y la fuerza en las piernas se va haciendo cada vez más importante.

Un hombre subiendo escaleras / Mart Production

Más allá de los beneficios que comenta Isidro, subir y bajar escaleras se asocia también con otras ventajas como un trabajo que favorece la resistencia física, la circulación de la sangre, el equilibrio y la coordinación general.

Para Isidro, la edad de cada persona se determina sobre todo en base a lo que puede y no puede hacer físicamente, más allá de simplemente un número. Por eso considera importante que las personas cuiden su autonomía personal no tanto por el presente, sino por lo que desean a nivel de bienestar en un futuro.

Escaleras de las gradas de l'Estadi Olímpic / archivo

Dicho esto, el catedrático aclara que subir y bajar escaleras por sí solo no sustituye a otros tipos de ejercicios: caminar y hacer entrenamientos específicos de fuerza siguen siendo importantes para trabajar aspectos del cuerpo que las escaleras no cubren.

Por otra parte, es obvio que las recomendaciones de Isidro contemplan las capacidades y límites físicos de cada persona. Es decir, hasta algo tan sencillo como subir y bajar escaleras debe tener en cuenta los límites de cada uno.

Incorporar a tu rutina algo tan sencillo como utilizar las escaleras puede ayudarte a reducir el tiempo que pasas de forma sedentaria. No, por sí solo no es un ejercicio mágico que cubra todas las necesidades del cuerpo. Pero sí que puede suponer un punto de partida muy útil.