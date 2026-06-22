Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: "La longevidad saludable no empieza en un informe. Empieza cuando tus piernas siguen respondiendo"

Hay una pregunta que se ha colado en todas las conversaciones sobre salud: ¿cuál es tu edad biológica? Apps, análisis de sangre, relojes que prometen decirte si tu cuerpo es más joven o más viejo que tu documento de identidad. Pero Felipe Isidro, catedrático de Educación Física, cree que estamos mirando hacia el lado equivocado.

Su mensaje, lanzado hace poco en redes sociales, es directo: "La longevidad saludable no empieza en un informe. Empieza cuando tus piernas siguen respondiendo". Una frase que resume bien su forma de entender el envejecimiento, alejada de cifras y más cercana a lo que realmente importa: lo que el cuerpo es capaz de hacer cada día.

Porque ahí está la trampa, según el experto. Nos hemos acostumbrado a pensar que un número en una pantalla puede contarnos toda la historia de nuestra salud. Y no es así.

La pregunta de fondo no es qué dice un análisis, sino si podemos levantarnos de una silla sin esfuerzo, caminar con soltura, subir un tramo de escaleras, cargar la bolsa de la compra o recuperarnos después de hacer ejercicio. Gestos pequeños, casi invisibles, que en realidad sostienen toda nuestra autonomía.

Isidro defiende que estas señales cotidianas dicen mucho más que cualquier tecnología puntera. Por eso recomienda fijarse en pruebas funcionales sencillas: levantarse y sentarse cinco veces seguidas de una silla, medir la velocidad al caminar, hacer saltos para comprobar la potencia de las piernas, o aguantar seis minutos caminando sin pararse.

Felipe Isidro, catedrático de Educación Física / Sport.es

Ninguna requiere laboratorio ni aparatos sofisticados, pero hablan claro sobre cómo está realmente nuestro cuerpo.

Su conclusión es incómoda pero necesaria: vivir muchos años no es sinónimo de vivir bien. "Llegar a edades avanzadas sin capacidad física ni autonomía no es longevidad saludable, es supervivencia prolongada", advierte.

Al final, el mensaje del catedrático no necesita ningún informe para sostenerse: la salud se entrena, se cuida y se nota cada día en que las piernas responden sin pedir permiso de nadie.