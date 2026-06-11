Felipe Isidro, catedrático en Educación Física: "Si nunca has hecho ejercicio, primero trabaja la fuerza antes que el cardio"

Salir a correr es una de las primeras actividades físicas que realizan esas personas que quieren empezar a ponerse en forma. Pero Felipe Isidro, catedrático de Educación Física, explica que eso es un error: hay que empezar con entrenamiento de fuerza.

Por qué empezar con fuerza protege tu cuerpo

El catedrático señala que cuando una persona ha tenido una rutina sedentaria durante mucho tiempo, lo primero y más importante que debe realizar son entrenamientos de fuerza; el cardio es algo que debe dejar para más tarde.

La explicación que proporciona Felipe Isidro no deja lugar a dudas: trabajar primero fuerza ayuda a construir una estructura muscular que protege tu cuerpo, lo que hace que luego los ejercicios de cardio supongan un riesgo menor.

El escenario ideal es uno en el que primero se desarrolla fuerza, y luego se va pasando de manera gradual al cardio. De hecho, el contexto idílico acaba siendo de alternar ambos tipos de entrenamiento.

Luis de la Fuente, en el gimnasio / Movistar+

El principal objetivo detrás de este modelo es evitar cualquier potencial lesión. Con un cuerpo trabajado que ha ido adaptándose a nuevos modelos de entrenamiento gradualmente se consigue un equilibrio perfecto.

El catedrático señala que es importante considerar los objetivos personales de cada persona. Al fin y al cabo, no todo el mundo entrena con las mismas ideas en mente. Por eso, hay que establecer unas metas y organizar ejercicios siempre teniendo en cuenta los límites individuales.

Con eso en mente, Felipe Isidro recomienda dividir la semana de tal forma que unos días se trabaje fuerza y otros cardio. No es necesario que un mismo día se trabajen ambas disciplinas. Con un buen calendario se pueden gestionar entrenamientos dedicados sin problema alguno.

Así que ya lo sabes, si estabas pensando en romper tu rutina sedentaria empezando a salir a correr... es mejor si empiezas con algunos ejercicios básicos de fuerza para empezar a condicionar tu cuerpo. Te lo agradecerá.