Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: “Si descuidas tus piernas, estás perdiendo gran parte de tu fuerza y salud”

Puede que el día de pierna no sea el entrenamiento más apetecible de la semana, pero es uno de los más importantes para el cuerpo. No se trata solo de ganar músculo o mejorar físicamente: unas piernas fuertes son clave para moverte mejor, mantener el equilibrio y afrontar tareas cotidianas con más facilidad.

Desde subir escaleras hasta levantarte de la cama o caminar durante más tiempo sin fatiga, todo empieza por una buena base. Además, muchos entrenadores recuerdan que trabajar los grupos musculares más grandes del cuerpo también tiene un impacto positivo en el rendimiento general y en el desarrollo muscular.

Ejercitar las piernas no se debe de olvidar

Felipe Isidro, referente y catedrático de Educación Física, insiste en algo que muchas personas pasan por alto cuando empiezan a entrenar: la importancia del trabajo de piernas.

En una reciente entrevista, explicó que esta zona concentra entre el 65 y el 68 por ciento de la masa muscular total del cuerpo, por lo que dedicarle tiempo puede marcar una gran diferencia incluso cuando no se dispone de muchas horas para hacer ejercicio.

Elevación de pierna con flexión adelantada / 5

Según defiende el especialista, fortalecer las piernas no solo mejora la fuerza general, sino que también ayuda a mantener la movilidad, el equilibrio y la autonomía con el paso de los años.

“A menudo ponemos toda la atención en cuádriceps o glúteos y dejamos de lado músculos que también son clave para el equilibrio y la estabilidad de las piernas. Los aductores son un buen ejemplo: aunque influyen tanto en la fuerza como en la estética del tren inferior, rara vez reciben el trabajo específico que necesitan”, explicó.

Por eso insiste en que una rutina de piernas completa no debería centrarse solo en ganar volumen, sino en desarrollar toda la musculatura de forma equilibrada, desde los gemelos hasta el femoral o los glúteos.