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SALUD

Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: "Debemos adaptar el momento del entrenamiento a nuestro ciclo circadiano"

El catedrático de Educación Física, Felipe Isidro, responde a la pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo es el mejor momento de hacer ejercicio?

Felipe Isidro, catedrático de Educación Física

Felipe Isidro, catedrático de Educación Física

Álex Pareja

Álex Pareja

Felipe Isidro, catedrático de Educación Física, insiste en que el momento ideal para entrenar debe ajustarse a nuestro ciclo circadiano para maximizar sus beneficios. Este experto en ciencias del deporte, impulsor del "inmunofitness", explica que los ritmos biológicos internos regulan funciones clave como el sueño o las hormonas, y sincronizar el ejercicio con ellos optimiza los resultados.

Ritmos circadianos y ejercicio

Los ciclos circadianos son relojes internos de unas 24 horas que influyen en la temperatura corporal, el metabolismo y el rendimiento físico. Isidro destaca que entrenar por la mañana alinea el cuerpo con estos ritmos, activando procesos que regulan el apetito y mejoran el sueño nocturno.

Esta sincronía no solo eleva la energía diaria, sino que favorece el control de calorías, ideal para quienes buscan salud o pérdida de peso. Sin embargo, insiste: es el ejercicio el que debe adoptarse a la persona y no al revés, y cada persona tendrá un horario más efectivo según cada caso.

Mañana o tarde, ¿qué elegir?

Para la mayoría (sobre todo para las personas en edades más avanzadas), la mañana es óptima: libera endorfinas desde muy temprano, potenciando el estado de ánimo y la concentración. Preferiblemente al aire libre, con luz solar, que actúa como ancla circadiana.

Sin embargo, si el foco es fuerza o potencia, el horario de tarda gana por mayor temperatura corporal y la llamada activación neuromuscular, permitiendo levantar más peso o realizar sprints más rápidos. Pero volvemos a insistir en las palabras del experto: cada persona tiene su momento idóneo.

La constancia por encima de todo

Isidro recalca que la mejor hora es la que permite mantener el hábito: el ejercicio que se hace con regularidad supera al ocasional, independientemente del reloj. Priorizar sesiones sostenibles para cada persona es clave para evitar abandonos y asegura el progreso. Sólo el 30% de la población realiza ejercicio de forma rutinaria.

Noticias relacionadas y más

Una gran recomendación para crear una rutina de ejercicio que permita realizar un gran trabajo todas las semanas son tres días de fuerza y dos de cardio, con un esfuerzo adaptado a cada nivel. La regularidad, eso sí, termina siendo la clave: haz el ejercicio en el momento en que tu cuerpo te lo pida.

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