Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: "Debemos adaptar el momento del entrenamiento a nuestro ciclo circadiano"

Felipe Isidro, catedrático de Educación Física, insiste en que el momento ideal para entrenar debe ajustarse a nuestro ciclo circadiano para maximizar sus beneficios. Este experto en ciencias del deporte, impulsor del "inmunofitness", explica que los ritmos biológicos internos regulan funciones clave como el sueño o las hormonas, y sincronizar el ejercicio con ellos optimiza los resultados.

Ritmos circadianos y ejercicio

Los ciclos circadianos son relojes internos de unas 24 horas que influyen en la temperatura corporal, el metabolismo y el rendimiento físico. Isidro destaca que entrenar por la mañana alinea el cuerpo con estos ritmos, activando procesos que regulan el apetito y mejoran el sueño nocturno.

Esta sincronía no solo eleva la energía diaria, sino que favorece el control de calorías, ideal para quienes buscan salud o pérdida de peso. Sin embargo, insiste: es el ejercicio el que debe adoptarse a la persona y no al revés, y cada persona tendrá un horario más efectivo según cada caso.

Mañana o tarde, ¿qué elegir?

Para la mayoría (sobre todo para las personas en edades más avanzadas), la mañana es óptima: libera endorfinas desde muy temprano, potenciando el estado de ánimo y la concentración. Preferiblemente al aire libre, con luz solar, que actúa como ancla circadiana.

Sin embargo, si el foco es fuerza o potencia, el horario de tarda gana por mayor temperatura corporal y la llamada activación neuromuscular, permitiendo levantar más peso o realizar sprints más rápidos. Pero volvemos a insistir en las palabras del experto: cada persona tiene su momento idóneo.

La constancia por encima de todo

Isidro recalca que la mejor hora es la que permite mantener el hábito: el ejercicio que se hace con regularidad supera al ocasional, independientemente del reloj. Priorizar sesiones sostenibles para cada persona es clave para evitar abandonos y asegura el progreso. Sólo el 30% de la población realiza ejercicio de forma rutinaria.

Una gran recomendación para crear una rutina de ejercicio que permita realizar un gran trabajo todas las semanas son tres días de fuerza y dos de cardio, con un esfuerzo adaptado a cada nivel. La regularidad, eso sí, termina siendo la clave: haz el ejercicio en el momento en que tu cuerpo te lo pida.