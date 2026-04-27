Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: "Caminar 10 minutos al día puede cambiar tu salud"

Nos ha tocado vivir un momento complicado en lo que a movilidad se refiere. Muchos, sin notarlo, estamos protagonizando una vida sedentaria. Y pese a que algunas personas se muevan más con la llegada del buen tiempo, sigue habiendo un gran porcentaje que opta por quedarse en casa.

Lo más sorprendente es que no necesitas una actividad muy compleja: el catedrástico en Ejercicio Físico Felipe Isidro asegura que no hace falta pasar horas en el gimnasio para cuidar tu salud.

Según explica recientemente, "hacer pequeñas ráfagas de actividad física, como caminar 10 minutos o subir escaleras, cuenta más de lo que parece". Este enfoque pone el foco en integrar el movimiento en la rutina diaria, en vez de depender únicamente de largas sesiones en el gimnasio.

Como puedes imaginar, el problema del sedentarismo es muy grave. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que un alto porcentaje de la población no alcanza los niveles mínimos de actividad recomendados, asociándose a problemas como obesidad, diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

Caminar 3 minutos rápido y 3 minutos lento durante media hora puede ser más beneficioso que hacer 10.000 pasos al día. / Sport.es

¿Y qué solución proponen los expertos? Tal y cómo defiende Felipe Isidro, levantarnos de la silla cada hora, caminar unos minutos después de comer o subir las escaleras en vez de usar el ascensor marcan una enorme diferencia.

Se tratan de acciones que activan nuestro metabolismo, mejoran la circulación sanguínea y ayudan a romper largos periodos de inactividad.

Además, la ciencia ha demostrado que los llamados "micropaseos" pueden tener efectos muy positivos de forma casi inmediata. Al iniciar el movimiento, el cuerpo incrementa el consumo de oxígeno y activa procesos energéticos que benefician tanto a físico como a mente.

Otra de las claves es asociar el ejercicio a actividades placenteras. Escuchar música, pasear por un parque o compartir ese momento deportivo con un amigo o familiar facilita, y mucho, la constancia.