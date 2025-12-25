La FEEC revoluciona 2026: más verticales, nueva Copa de Resistència y un cierre en el Montsià

La montaña catalana ya tiene hoja de ruta para 2026. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha presentado su calendario de Curses per Muntanya con cambios relevantes: una Copa “en línea” más concentrada, una Copa de Verticales con récord de pruebas y una nueva Copa de Resistència que gira hacia la distancia maratón.

La Nostra Copa (24ª edición) se disputará de abril a septiembre con cinco paradas. Para entrar en la general habrá que completar al menos tres carreras y, para pelear por el título, contarán los cuatro mejores resultados. El recorrido dibuja un viaje de sur a norte… y vuelta al sur para cerrar el curso. Entre Selva y Montsià, el circuito busca variedad de terrenos y exige estrategia: cada punto cuenta cuando el calendario aprieta. Una fórmula pensada para que nadie se esconda: quien llegue fino tras el verano, manda.

El arranque será el 19 de abril en el Baix Camp con la 8ª Selva Trail (CE Aritjol), debutante en el circuito. La segunda cita, también nueva, llegará el 31 de mayo con la Trail del Comaminyana (Barruera, Alta Ribagorça), un trazado “100% skyrunning” que compartirá fin de semana con la Vertical Cara Amón. Tras el parón estival, la Marrana Skyrace (Vallter) regresa el 6 de septiembre, en pleno “ecuador” competitivo. El 19 de septiembre será turno de una clásica, la Taga 2040 (Sant Joan de les Abadesses), la más larga del año (27,3 km). El cierre será el 27 de septiembre en las Terres de l’Ebre con la XX Pujada al Montsià “Memorial Francesc Bort” (Alcanar), además Campeonato de Catalunya de Curses per Muntanya 2026.

En vertical, la Copa Catalana de Curses Verticals (16ª) crece hasta las cinco pruebas. Se abre el 11 de abril con la XIII Vertical Sobrepuny (Berguedà). La Cara Amón (Barruera) se disputará el 30 de mayo y también será Campeonato de Catalunya de Verticales. Junio encadena dos estaciones: Casamanya Extrem Vertical Race (Andorra) el día 6 —en colaboración con la federación andorrana— y Puigestelup (13 de junio), regreso con nuevo nombre. El broche llegará en el Puigsacalm con la XI Vertikalm (GECA).

La resistencia también se reinventa. La FEEC lanza la 6ª Copa Catalana de Curses de Resistència, que sustituye a la de Ultraresistència. El Campeonato de Catalunya de Ultraresistència se mantiene aparte: 14 de marzo, Cursa de Muntanya 4Termes (Mont-roig del Camp). La Copa arrancará el 9 de mayo con la Berga-Rasos-Berga “Memorial Xavi Batriu” (44,5 km y 2.800 m+), seguirá el 14 de junio con La Ribalera (42 km y 3.400 m+, con ascenso al Pic de Salòria) y se decidirá en octubre con la Ultra Trail Serra de Montsant-Costa Daurada (10 de octubre, 44 km y 2.400 m+) y el regreso de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya (25 de octubre, Sant Llorenç Savall).

El calendario suma además el Campeonato de Catalunya por Entidades (2 de mayo, Trencacims Paüls), dos citas universitarias —Pugo Regis Trail (22 de marzo) y Trepitja Garrotxa (CE Olot)—, nueve pruebas OPEN y la gala de premios (14 de noviembre de 2026, Selva del Camp).