Todos los favoritos en la Salomon Ultra Pirineu 2025: Picas, Tremps, García y Albon buscan la gloria en Bagà

La Salomon Ultra Pirineu 100K 2025 volverá a ser el epicentro del trail running internacional este sábado 4 de octubre. A las 5:30 de la madrugada, la Plaza Porxada de Bagà volverá a llenarse de emoción, con 1.300 corredores listos para afrontar los 100 kilómetros más emblemáticos del Parque Natural del Cadí-Moixeró.

La edición de este año no solo reúne a más de 4.000 participantes entre todas las distancias, sino también a un plantel de élite que mezcla estrellas consolidadas, leyendas y nuevas promesas.

La batalla masculina: Albon frente al bloque español

En categoría masculina, el gran favorito es Jonathan Albon (933, The North Face, Reino Unido). Campeón del mundo de trail y con una regularidad envidiable, el británico llega con la máxima puntuación de la parrilla y la vitola de rival a batir. Su técnica en bajadas y su resistencia en ultras le convierten en referencia mundial.

Frente a él se alza un bloque español de primer nivel. Miguel Heras (903, Joma), con más de dos décadas en la élite, sigue siendo un ejemplo de longevidad y calidad. Pau Capell (874, The North Face), campeón del UTMB en 2019, buscará reencontrarse con la victoria en Bagà tras un 2024 marcado por la constancia. Le acompañarán Lluís Ruiz (881, La Sportiva), una de las revelaciones nacionales, y Julen Calvo (874, Team Gozalvo), que llega con ambición y piernas frescas.

Otros nombres destacados son Marc Bernades Ollé (869, Merrell), Pere Aurell (867, Rab) y Pau Moreno (854, Flying Burrito), junto al francés Sylvain Court (853, Wise Trail Running), campeón mundial en 2015, y el joven Arnau Seguí (850, Fanté Nedao Trail Team). Un ramillete de aspirantes que asegura una carrera táctica y abierta hasta los últimos kilómetros.

El duelo femenino: Picas, Tremps, García y más

Si la batalla masculina promete, la femenina no se queda atrás. Azara García (779, HG Sport) parte como la mujer mejor clasificada en el ranking y con la ambición de conquistar Bagà. Le sigue la leyenda local Núria Picas (767, Xbionic/BUFF) regresa a la SUP con el aura de campeona eterna. Su sola presencia emociona al público de Bagà, donde ya se ha coronado en el pasado.

A su lado estará Clàudia Tremps (753, On), que atraviesa un gran momento de forma y buscará consolidar su estatus entre las mejores del mundo.

La internacionalización de la prueba se confirma con la presencia de la china Yuanyuan Wu (734, Altra Running), corredora muy sólida en ultras, mientras que la nómina de españolas se completa con nombres potentes: Virginia Pérez (727, BOA Fit System), Sandra Sevillano (719, Millet), Mercedes Pila (721, Serrano Club), Eli Gordón (712, CE Penedès) y la francesa Claire Bannwarth (719, Kailas Fuga), toda una trotamundos de las 100 millas.

El recorrido, ligeramente modificado por las obras en el refugio del Niu de l’Àliga, mantiene la esencia: dureza extrema, desniveles imponentes y un entorno natural único. La salida nocturna, iluminada por antorchas y el aliento del público, volverá a ser uno de los momentos más icónicos del trail mundial.

Mapa del recorrido de la SUP con inicio y final en Bagà / SUP

Con figuras de la talla de Albon, Capell, Picas o Tremps, y con la mezcla de experiencia y juventud que aportan Heras, Ruiz, García o Wu, la SUP100k 2025 se perfila como una edición inolvidable.

Una carrera en la que la gloria se mide en cada paso y donde Bagà volverá a latir al ritmo del trail.