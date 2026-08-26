Los favoritos explican la gran 'trampa' de Chamonix: "UTMB es una carrera muy estúpida porque todos se vuelven locos"

"UTMB es una carrera muy estúpida porque todo el mundo se vuelve loco desde la salida". Hannes Namberger podría haber resumido en una frase buena parte de lo que los grandes favoritos llevan días explicando en Chamonix. El alemán no cuestiona la dificultad de los 174 kilómetros y 9.900 metros positivos. Habla precisamente de lo contrario: de cómo una carrera tan complicada puede empezar a perderse tomando decisiones demasiado sencillas.

Namberger conoce el problema. "Todo el mundo olvida lo que es importante. No hay ritmo, siempre a fondo, siempre por encima del límite", explica. Su frontera mental está en Les Chapieux. “Si intentas mantener la calma hasta Les Chapieux, todo es posible”. Comer, beber, no enfriarse y pensar con claridad parecen detalles pequeños hasta que llega la madrugada.

Raúl Butaci utiliza otra fórmula para llegar al mismo lugar. No sabe dónde le colocará su ritmo en los primeros kilómetros y tampoco quiere condicionarlo por la clasificación. "Si mi ritmo cómodo me deja en el top 40, estaré en el top 40 hasta que la gente vaya cayendo". Y si ese ritmo resulta suficiente para pasar top 10 o top 15 por Courmayeur, “perfectísimo”.

Para Butaci, el Grand Col Ferret representa uno de esos lugares donde cambia la carrera. Llegar allí significa haber superado buena parte de la primera noche y empezar a entrar en otra dimensión del UTMB. Después aparece Champex-Lac. Hace tres años necesitó sentarse allí durante unos 40 minutos para recomponerse antes de terminar. Experiencia que explica por qué no concede demasiado valor a una clasificación brillante a mitad de carrera.

Vincent Bouillard también construye sus ultras desde la sostenibilidad. El campeón del UTMB 2024 y de Western States 2026 lo resume así: "No creo que sea el más rápido, pero puedo correr bien durante mucho tiempo". Su objetivo es encontrar el máximo ritmo que pueda sostener mientras conserva suficientes “cerillas” para utilizarlas cuando la carrera empiece realmente a exigirlas.

Su planteamiento contrasta con el de Ben Dhiman, segundo en 2025, aunque ambos persigan exactamente lo mismo. Dhiman no esconde el objetivo: "Espero ganar. Es así de simple. Esos son mis estándares y mis expectativas". Pero su experiencia anterior también le enseñó el precio de una mala gestión: el año pasado llegó a la segunda mitad sin el combustible suficiente después de pagar el ritmo, el frío y una nutrición insuficiente.

Courmayer, un punto clave

Incluso quien quiere correr más rápido entiende que no puede hacerlo desde cualquier punto. Josh Wade, tercero en 2025, quiere llegar a Courmayeur antes que hace un año, pero hace una distinción fundamental: "No necesito correr Courmayeur para terminar mejor. Necesito correr mejor hasta Courmayeur". No se trata simplemente de acelerar, sino de llegar allí habiendo gastado mejor.

La misma evolución aparece entre las mujeres. Leah Yingling reconoce que anteriormente podía permitirse sobrevivir durante el final y conservar un top 10. Cree que eso ya no funciona. "Si tuviera una caída similar este año, perderías cinco o diez posiciones en los últimos 50 kilómetros". Su desafío será mantenerse cerca sin asumir que las corredoras que tiene delante “deberían” ganarle. "Soy tan fuerte como todas estas mujeres y soy igual de capaz".

"Hay un plan, pero no te enamores de él"

Ruth Croft aporta otra versión del mismo principio: “Hay un plan, pero no te enamores de él”. La vigente campeona aprendió después de experiencias anteriores que una estrategia deja de servir cuando el cuerpo, el tiempo o la propia carrera cambian. En el último UTMB llegó incluso a Les Contamines pensando únicamente en “sobrevivir a la noche”. Después terminó ganando.

No hay una única manera de correr el UTMB. Namberger quiere frío y dificultad. Bouillard confía en la paciencia. Dhiman acepta convivir con una ambición máxima. Butaci puede dejar marchar a decenas de corredores. Yingling quiere estar suficientemente cerca para atacar al final. Pero todos terminan hablando de algo parecido: no permitir que Chamonix decida por ellos.

Porque antes de Courmayeur, Grand Col Ferret y las tres últimas ascensiones existe otra dificultad difícil de medir en kilómetros o desnivel: una salida a las 17:45, miles de personas, meses preparando un mismo objetivo y piernas frescas sobre algunos de los kilómetros más corredores de toda la vuelta al Mont Blanc. Ahí empieza la primera selección. No necesariamente entre quienes pueden correr más rápido, sino entre quienes son capaces de no hacerlo todavía.