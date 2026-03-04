Tom Evans, Jonathan Albon, Pau Capell o Clàudia Tremps: todos los favoritos en la Transgrancanaria 2026

La 27ª edición de la The North Face Transgrancanaria levanta el telón este miércoles 4 de marzo con el KV El Gigante, un arranque explosivo desde el Valle de Agaete que sirve de aperitivo perfecto para una semana marcada en rojo por el calendario internacional.

Con más de 6.000 corredores en liza y un programa que va de lo familiar a lo épico, la isla se prepara para cuatro días de competición a máxima tensión, con la etiqueta de prueba mayor del circuito World Trail Majors y la promesa de paisajes que no admiten filtros.

El menú es tan variado como exigente: Classic (125 km), Advanced (81 km), Marathon (46 km), Half (23 km), Promo (12 km) y el propio KV. A eso se suman formatos pensados para cantera y aficionados (Family, Kids…), pero sin perder de vista el gran foco: 36.000 euros en premios para los tres primeros y primeras de Classic, Advanced, Marathon y Half.

Imagen de la salida de la Transgrancanaria / Miguel Travieso

Classic: Tom Evans y Claudia Tremps, favoritos

La Classic es la distancia reina y, como siempre, la que construye relatos. 125 kilómetros y 6.800 metros positivos, salida de madrugada desde Playa de Las Canteras (viernes, 23.59 h) y un recorrido que castiga el error más pequeño.

En el cuadro femenino, todas las miradas vuelven hacia Henriette Albon, ganadora en 2025 y referencia clara. Pero el guion no está escrito: Claudia Tremps (segunda el año pasado), Katarzyna Dombrowska y Eleanor Whyman-Davis llegan con argumentos para discutirle el trono.

En hombres, sin Caleb Olson (campeón en 2025), el foco se abre: Tom Evans, Josh Wade, Jonathan Albon y el alemán Hannes Namberger forman un póker de nombres de primera línea. Y, con el antecedente fresco, el duelo vuelve a apuntar a los que ya pisaron cajón: Albon y Wade, acompañantes en el podio de 2025, saben lo que exige Gran Canaria.

Tom Evans, campeón de la UTMB 2025 / IRUNFAR

Advanced: Pau Capell, una de las referencias

La Advanced no se queda atrás: 81 kilómetros y 4.314 metros positivos con salida desde Teror, atravesando ese "continente en miniatura" que presume de volcanes, barrancos y cambios de ritmo constantes. El paso por el Parque Rural del Nublo, la Caldera de Tejeda y los pueblos icónicos de Artenara y Tejeda pone la dureza desde el principio antes del descenso hacia el sur.

En mujeres destacan Varvara Shikanova, Wu Yuan Yuan, Tereza Hudcova, Marjo Liikanen y Stephanie Howe, mientras el bloque nacional se agarra a nombres como Itziar Oteiza, Dunia Cruz y Graciela Acosta.

En categoría masculina, el nivel se dispara con Anton Gustafsson, Marcos Ramos, Pau Capell y Tomás Hudec, tercero en 2025 y de vuelta con esa palabra que en el trail suena a aviso: "hambre".

ARISTA

La Marathon será el laboratorio de la velocidad: 46 kilómetros sin tregua para cerca de 1.800 corredores, con ascenso hasta el techo de la isla (1.719 metros) y un descenso donde la técnica decide tanto como las piernas. En el tramo final, con Maspalomas en el horizonte y puntos clave de avituallamiento como Degollada del Dinero y Ayagaures, la gestión de esfuerzos puede valer un triunfo.

Entre las favoritas aparecen Ikram Rharsalla (debutante), Gemma Arenas y Nuria Gil, que busca repetir el golpe de 2023 ante rivales internacionales como Léa Duhet, Caterina Stentea o Pina Deiana. En hombres, el listado lo encabezan el alicantino Antonio Martínez y el gaditano Miguel Benítez, con amenazas serias como Henri Aymonod, Tiago Viera o Bartlomiej Przedwojewski.

Half: Magliano y Alain Santamaría, nombres propios

El jueves llega el día de las distancias cortas con sabor a fiesta en Tejeda: Half (23 km) y Promo (12 km) comparten protagonismo y suman cerca de 1.800 participantes. La Half sale desde Santa Lucía de Tirajana (9.00 h), con 1.817 metros positivos y el desafío del Paso de La Plata como punto caliente. Aquí el acento español es notable con María Fuentes, Inés Astrain o Estel Roig, sin perder de vista a internacionales como Camilla Magliano, Barbro Fjällstedt o Flavia Van der Zon.

En hombres: Alain Santamaría, Daniel Osanz, Marcos Villamuera y Andrés García Blanco, con oposición de Luca Merli, Linus Hultegard, Nicolás Ignacio Benavides o Brennan Townshend.

Alain Santamaría, el mejor español en la Uphill de los Mundiales de Canfranc / RUBÉN FUEYO

Y antes de que todo eso explote, el primer fogonazo llega con el KV El Gigante: 5,5 km y 1.090 metros positivos contra la pared de Tamadaba. En mujeres, la italiana Camilla Magliano destaca en un cartel donde también asoman Ida-Sophie Hegemann y Stephanie Howe (The North Face).

En hombres, el rey del aperitivo tiene nombre propio: Henri Aymonod, ganador de los dos últimos años, parte como favorito frente a corredores como Shota Matsumoto, Diego Menéndez o Eduardo Rossano. La Transgrancanaria arranca fuerte, como debe hacerlo una carrera que no entiende de medias tintas: aquí, desde el primer día, la gloria se gana a pulso.