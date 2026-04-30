Favoritos de la Camí de Cavalls 2026: nombres a seguir en Menorca

Menorca se prepara para vivir uno de sus fines de semana deportivos más intensos del año. El Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear arranca el próximo 1 de mayo con el pistoletazo de salida de las distancias más largas y concluye el día 2 con el grueso de las pruebas cortas.

En total, 2.500 corredores procedentes de 34 países tomarán parte en una cita que ha consolidado su lugar en el calendario internacional del trail running. Francia e Italia, con 244 y 214 participantes respectivamente, son las delegaciones extranjeras más numerosas tras la española, que copa 2.329 dorsales. El reparto por género se sitúa en un 66,5% de hombres y un 33,5% de mujeres.

La prueba reina, la TMCDC de 185 km y 3.500 metros de desnivel, sale desde Ciutadella a las 15:30 h del 1 de mayo. En masculino, los nombres de Pablo Ibáñez, Albert Martínez, Miguel Ángel Peñalver, Víctor Bernad y Xavier Villalonga conforman una lista de favoritos con sobrado nivel para aspirar a mejorar el récord de Tófol Castanyer, que en 2023 completó el recorrido en 18:19:50. En femenino, Aziza El Armany, Sarah Webster, Fian Tabea, Olatz Pérez, Coloma Sureda y Cristina Prats se disputarán la victoria en una distancia donde el récord lo sigue ostentando Lucia Pasamar desde 2019 con 22:06:40.

El día 2 concentra el mayor volumen de acción. En la TMCN de 100 km (2.530 m de desnivel, salida desde el Puerto de Mahón a la 01:00 h), la carrera masculina enfrenta a Enric Pons, Pere Montserrat, Paul Rousselot, Joan Solanas y Donatello Rota. En femenino, Elena Moya, Gaia Ilenia, Mari Alles y Myrvete Zekaj apuntan al podio, con el récord de Karina Gómez (9:48:00, 2021) como referencia. El masculino lo firmó José Luis García en 2025 con 8:31:00.

Precisamente José Luis García es uno de los grandes protagonistas de la jornada: también figura como favorito en la TMCS de 85 km (1.200 m, salida desde Es Castell a las 6:30 h), donde compite con Davide Cheraz y Victor Van Den Driessche. García ya posee el récord masculino de esta distancia (6:51:32 en 2023). En femenino, Isla Smith, Meritxell Parareda y Judith Sánchez parten con opciones reales.

En la PTCN de 58 km (1.200 m, Fornells, 08:00 h), la gran atracción es Pau Capell, acompañado de Jesús Gil y Pau Benejam. En mujeres, Àngels Llobera busca mejorar su propio récord (6:00:16, 2019), junto a Mari Ángeles Gabaldon y Fanny Senerzergues. La PTCS de 44 km (600 m, Es Migjorn Gran, 08:00 h) tiene en Tófol Castanyer, Andrés Jiménez, Marc López y Robert Marsal a sus principales candidatos, con Cris Milla y Laura Frigola por la victoria femenina.

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Para cerrar el fin de semana, la STCN de 27 km (La Vall-Algaiarens, 15:00 h) presenta el duelo entre Roger Comellas y Mónica Vega como referencias de cada categoría, mientras que el Starter de 11 km —la puerta de entrada perfecta para quienes se asoman por primera vez a este mundo— arranca el 1 de mayo desde Cala Binimel·la con Guillermo Acosta y Marti Casellas como favoritos. El evento genera además cerca de 25.000 pernoctaciones en la isla durante el fin de semana, lo que lo convierte en un auténtico motor económico y turístico para Menorca más allá del deporte.