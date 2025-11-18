Pau Capell, Núria Picas y Chema Martínez lideran un 3 Días Trail Ibiza histórico

3 Días Trail Ibiza volverá a superarse. Lo hará con cifras históricas, un poder de atracción que ya trasciende fronteras y, sobre todo, un cartel de corredores que sitúa a la prueba entre las más esperadas del otoño en España. Con las inscripciones cerradas tras alcanzar los 1.200 participantes —récord absoluto del evento—, la cita que se celebrará del 28 al 30 de noviembre confirma lo que el mundo del trail running lleva tiempo intuyendo: Ibiza se ha convertido en parada obligatoria para los amantes de la montaña.

La dimensión del evento habla por sí sola. Un 65% de los corredores llegará desde fuera de Baleares, señal de la creciente relevancia de la prueba en el calendario nacional. Pero la internacionalización es todavía más llamativa: un 30% de participación extranjera, procedente de 41 nacionalidades, con Francia como país más representado después de España —rozando el 10%— y presencia confirmada de atletas llegados desde Estados Unidos, Sudáfrica, Suecia, Argentina o Nueva Zelanda. Además, el dato de participación femenina, que supera el 41 %, consolida al evento como uno de los más igualitarios del país.

La 3 Días Trail Ibiza, con unas vistas espectaculares / JOSÉ MIGUEL MUÑOZ

Pero si la cifra impresiona, el cartel deportivo enamora. Pau Capell, uno de los ultrafondistas más influyentes del planeta y corredor de The North Face, encabeza la lista de grandes nombres. A su lado estará Chema Martínez, icono del atletismo español y figura cada vez más relevante en la escena trail. Otro de los grandes atractivos será Zaid Ait Malek, el marroquí afincado en España que combina explosividad, técnica y carisma a partes iguales.

La participación femenina se eleva con la confirmación de Núria Picas, leyenda viva del trail mundial y una de las deportistas más respetadas del circuito. Junto a ella, corredoras como Bel Calero añaden nivel y competitividad a una edición que promete emociones fuertes. Completan el elenco nombres como Julen Calvó, una de las promesas españolas con mayor proyección; Marc Bernades, experimentado corredor de montaña; Enric Pons, referente balear; y Pablo Ibáñez, especialista en ultradistancia. Y aún se esperan más incorporaciones.

Núria Picas, una de las grandes favoritas de la prueba / JOSÉ MIGUEL MUÑOZ

La edición 2025 añade un incentivo de enorme peso: los ganadores del Maratón y el Ultra Trail obtendrán plaza directa para The North Face Transgrancanaria 2026, una de las carreras más codiciadas del mundo y que agotó sus 6.000 dorsales con meses de antelación. Un premio que convierte a Ibiza en el pasaporte perfecto hacia una experiencia internacional de primer nivel.

El formato, ya icónico, mantiene sus tres jornadas de montaña en un entorno privilegiado. La aventura arranca el viernes con la Nocturna 10K Dalt Vila, una carrera mágica que serpentea por la muralla Patrimonio de la Humanidad. El sábado llega la traca central con cuatro distancias para todos los perfiles, desde los 10K Starter hasta el exigente Ultra Trail. El domingo, el 10K de Santa Eulalia despide el evento con vistas luminosas al Mediterráneo.

Tres días, una isla única y un cartel de estrellas: 3 Días Trail Ibiza firma su edición más ambiciosa. Y todo apunta a que será también la más inolvidable.