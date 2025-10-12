Fabián Venero brilla en la final de las Golden y Elhousine Elazzaoui se proclama campeón

El marroquí Elhousine Elazzaoui volvió a hacer historia en el Ledro Sky Trentino Grand Finale al proclamarse bicampeón de la Golden Trail World Series (GTWS) y cerrar una temporada perfecta. Tras su victoria en el prólogo del viernes, repitió triunfo este domingo en la carrera principal con un tiempo de 1h58:30, y defendió con éxito su corona mundial.

A sus 32 años, Elazzaoui completó un curso impecable, sumando cuatro victorias y el máximo de 1.000 puntos en la clasificación general gracias a sus éxitos en Zegama-Aizkorri, Broken Arrow Skyrace, Tepec Trail y Ledro Sky Trentino.

Por detrás, el keniano Patrick Kipngeno (+20s) y su compatriota Paul Machoka (+1:02) completaron un podio de altísimo nivel en una carrera táctica, con cambios de ritmo constantes y un desenlace decidido en el descenso final hacia las orillas del Lago di Ledro.

El estadounidense Taylor Stack y Philemon Kiriago cerraron el Top 5, con Michael Selelo Saoli sexto y Joey Hadorn séptimo.

Venero e Íu Net, los mejores españoles en Ledro

La gran noticia para España llegó desde la categoría Open, donde Fabián Venero firmó una actuación sobresaliente. El corredor cántabro se impuso en su división con un tiempo de 2h03:07, clasificándose además octavo absoluto de la general, lo que refuerza el creciente nivel del trail español en el circuito internacional.

A su estela, Íu Net completó también una actuación destacada al terminar décimo absoluto (2h05:24) y segundo en la categoría Open, logrando así un doblete español en una final mundial de enorme exigencia.

Otros representantes nacionales presentes en Ledro fueron Adrián Ivars, Jaime Romo Santamaría, Jan Torrellas Oller, Luis Cuéllar y Manuel González Francisco, todos en categoría Open, confirmando la mayor participación española en una final de la Golden Trail hasta la fecha.

Clasificación final Golden Trail World Series 2025 Elhousine Elazzaoui (Marruecos) – 1.000 puntos Patrick Kipngeno (Kenia) – 953 puntos Philemon Kiriago (Kenia) – 892 puntos Taylor Stack (EE. UU.) – 790 puntos Michael Selelo Saoli (Kenia) – 785 puntos Daniel Pattis (Italia) – 741 puntos Joey Hadorn (Suiza) – 704 puntos Dominik Rolli (Suiza) – 686 puntos Cesare Maestri (Italia) – 685 puntos Paul Machoka (Kenia) – 671 puntos

Con los podios de Sara Alonso, Malen Osa y Rosa Lara Feliu en la élite femenina, y las victorias de Fabián Venero e Íu Net en categoría Open, España ha firmado en Ledro su mejor actuación global en la historia de la Golden Trail World Series.

El futuro del trail nacional, tanto masculino como femenino, se consolida con una generación que ya compite de igual a igual con las potencias africanas y europeas en el circuito más prestigioso del mundo.