Extreme Barcelona: diversión para toda la familia

Como cada año, el Extreme Barcelona contará con la mejor acción sobre ruedas y en el aire, pero la edición del 2025 estará marcada por la mayor oferta experiencial hasta la fecha. Además de bares con todo lo necesario para refrescarte y tomarte un respiro, esta edición del Extreme Barcelona contará con los mejores foodtrucks para que tus papilas gustativas vivan su propio festival. La explanada de columnas del Parc del Fòrum contará con la presencia de Woody, Mr. Frank, Pork Fiction, La Muixineta, Colega20, La Santa Burger, Maria una Crep, Jaleo, La Santa Fusión, Xixuneta y Famelico.

Pero no todo será comer y beber para darte un break de tanto deporte. Este año contaremos con el mejor market urbano de la historia del Extreme Barcelona, repleto de la última moda, creatividad y cultura urbana. Entre los expositores confirmados estarán: North Point Wear, 360BS, ParaBMX Showroom - Proyecto 11, Isokisi Socks, Black Gods, Tiger Soul, Cidrera, V1DA, ScootWorld, American Socks, Aiozy Clothing, Stohkt Brand, Mascotte, POSCA, Revorn Street Gallery, ERT Skate & Surf Shop, Associació Catalana de Streetboard y Panots, que ofrecerán conciertos en directo, espectáculos, skateparks abiertos para todos los niveles, zonas de camas elásticas, atracciones para todas las edades, tirolinas y espacios dedicados al arte urbano para que todo el mundo, grandes y pequeños, disfruten al máximo de los mejores deportes urbanos y vivan un fin de semana perfecto.

Xtrm Bcn 2025 / SPORT.es

Además, el Extreme Barcelona ofrece propuestas para todas las edades y gustos y la edición de este año contará con las mejores actividades para el público, todas totalmente gratuitas. Una de ellas será una sesión de live-painting: durante el sábado y el domingo, los asistentes al Extreme Barcelona podrán disfrutar de cómo se hace en directo el mejor arte urbano de la mano de varios artistas referentes en el sector de la mano de Reborn Street Gallery.

Ver a los mejores atletas en sus disciplinas deportivas despertará el interés de más de uno, por lo que el Extreme Barcelona contará también con varias zonas abiertas al público: la explanada de columnas del Parc del Fòrum se convertirá en un punto de encuentro con tres open parks, zona de práctica de skate y scooter, pump tracks y miniramps. Además, habrá talleres y competición de breaking -con el campeonato de Catalunya de breaking como evento principal en este espacio- y también la oportunidad de que los asistentes disfruten de las camas elásticas del freestyle trampoline.