El Extreme Barcelona arranca a lo grande con un fin de semana de deporte urbano, cultura y actividades gratuitas para todos

El mayor evento de deportes urbanos en España empieza hoy viernes 5 y reunirá durante tres días a más de 500 atletas nacionales e internacionales, incluyendo figuras olímpicas, que ofrecerán espectáculo en skateboarding, BMX, Freestyle Trampoline y Scooter.

Con casi dos décadas de historia, el Extreme Barcelona se ha consolidado como uno de los eventos de deportes urbanos más longevos y reconocidos a nivel mundial. Del 5 al 7 de septiembre, el Parc del Fòrum se llenará de adrenalina con competiciones de primer nivel y la presencia de atletas internacionales, mientras los asistentes disfrutan de una completa programación de talleres, música, arte urbano y actividades gratuitas para toda la familia.

Diversión y deporte para todas las edades

El Extreme Barcelona ofrece espacios interactivos para todos los públicos, con zonas de práctica de skate, scooter para los más pequeños, pump tracks, miniramps y propuestas diseñadas para compartir en comunidad. Además, los visitantes podrán participar en talleres de cultura urbana, conciertos y actividades al aire libre que combinan deporte, arte y entretenimiento en un ambiente inclusivo y familiar.

Los protagonistas a seguir en Extreme Barcelona 2025

El BMX será uno de los grandes focos gracias a la presencia del argentino José “Maligno” Torres, campeón olímpico en París 2024, que regresa a Barcelona tras haber subido al podio en ediciones anteriores. En skateboard, la joven barcelonesa Valentina Krauel, campeona de la última edición, buscará revalidar el título frente a una creciente representación femenina en la disciplina. Y en freestyle trampoline los ojos estarán puestos en el finlandés Aleksi Sainio, medalla de plata en el Campeonato del Mundo en 202 y 2023, llega dispuesto a conquistar el oro tras su quinto puesto en la edición 2024.

Otros destacados en BMX son Kieran Reilly, medalla de plata en París 2024 y vigente campeón del Extreme Barcelona, Lara Lessman subcampeona en la edición pasada y Anthony Perrin, una de las figuras más reconocidas del BMX street. También estarán presentes Julian Molina y Juanje Trujillo en ParaBMX. En skateboarding, habrá que seguir a Ivet Terol, de tan solo 13 años y gran promesa del skate femenino, y a Richard Tury, 5º en los Juegos Olímpicos de París. Además, el scooter contará con destacados atletas internacionales como Jordan Clark, cinco veces ganador del Extreme Barcelona.

Programación del fin de semana

El Extreme Barcelona pisa el acelerador este viernes con una jornada repleta de acción: clasificatorias de Skateboarding masculino, BMX en categorías masculina y femenina, ParaBMX y Freestyle Trampoline, además de las clasificatorias de Scooter Street y Park.

Más allá de la competición, el evento se expande con espacios para todos los gustos: desde las mejores instalaciones para deportes sobre ruedas y camas elásticas donde imitar a los grandes del freestyle trampoline, hasta tres pistas de basket 3x3, que acogerán torneos profesionales y amateurs, concursos de triples y mates, actuaciones en directo de artistas urbanos.

El sábado 6 de septiembre, Central Park se convertirá en el epicentro del BMX con el Campeonato de España en categoría masculina y la categoría junior Hot Wheels Superchargers, además de las emocionantes semifinales de Scooter masculino y ParaBMX. Al mismo tiempo, Street Plaza vibrará con las finales de

Skateboarding masculino y femenino, BMX, Gizmania Scooter street y la intensa SkatePro Street Battle.

El domingo 7 de septiembre, las finales junior y absolutas de Scooter y las finales UCI BMX femeninas y masculinas tomarán Central Park, mientras que la Street Plaza acogerá las competiciones de Skateboarding junior de Hot Wheels Superchargers, Streetboard y ParaBMX. La jornada culminará con la espectacular Chilli Fernando Park Battle, la competición Best Tricks de scooter en homenaje a Fernando Pérez-Mañanet, pionero del Scootering en España.

El corazón del Extreme late en tres escenarios clave: Central Park, Street Plaza y el trampolín más salvaje

En el Central Park, los riders volarán sobre rampas de vértigo con trucos aéreos de alto nivel. En la Street Plaza apuesta por el estilo más callejero y será la sede también de espectaculares competiciones. Este año presenta un diseño renovado, con barandillas, planos inclinados y bordillos impresionantes para que los riders tengan más posibilidades a la hora de lucirse y puedan desplegar todo su catálogo de trucos. Y el Freestyle Trampoline, con el Mundial como plato fuerte, desafiará la gravedad con acrobacias imposibles sobre una cama elástica gigante.

HORARIOS EXTREME BARCELONA