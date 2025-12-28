El expodólogo del Barça, Bernat Vázquez, sobre el impacto del 'running': "Cargas tres veces el peso de tu cuerpo"

No son pocas las personas que son aficionadas al running, es decir, a salir a correr a la calle, al campo, a algún sendero o a donde les plazca.

Y los motivos pueden ser varios (simplemente hacer deporte, mantenerse en forma, evitar el sedentarismo, vía de escape, desconexión), pero en cualquiera de los casos, muchos lo hacen. Pero son los corredores los que pueden acumular un mayor número de lesiones con el pasar de los años.

Así lo ha aclarado Bernat Vázquez, un veterano podólogo con 73 años y que estuvo durante casi tres décadas vinculado de forma directa al primer equipo del FC Barcelona.

El podólogo Bernat Vázquez posando con Luis Enrique durante su etapa en el Barça. / Podoesport

Ha explicado el verdadero impacto que reciben nuestros pies cuando corremos, que va más allá de nuestro 'simple' peso corporal: "Cuando corres, soportas entre dos veces y media y tres veces tu propio peso, y además lo haces de forma repetida", asegura Vázquez.

El experto hace hincapié en que los pies son los que comienzan el movimiento, pero también empiezan muchas de las limitaciones que aparecen con la edad, ya que para él, los corredores son los que más lesiones acumulan con los años debido a la reiteración del impacto de cada pisada.

El correr tiene un impacto grande en los pies. / FREEPIK

Y esto se acentúa cuando la pisada no es correcta o el pie no está preparado para asumir tanta carga consecutiva.

Es por ello que Vázquez recomienda que cada corredor se haga un estudio del pie y de su pisada, mediante una prueba de esfuerzo y un análisis podológico.

Eso sí, en la vida diaria recomienda invertir en un buen calzado, que no sea demasiado blando (pues eso inestabiliza), que sea relativamente rígido, sobre todo en la parte del talón de cara a fijar el calcáneo.