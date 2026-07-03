Los expertos en yoga coinciden: "No existe un único tipo de yoga y elegir el adecuado puede cambiar por completo sus beneficios"

Probablemente muchas personas sigan asociando el yoga exclusivamente con la relajación o la meditación, pero la realidad es que esta disciplina ofrece modalidades muy diferentes adaptadas a objetivos concretos.

Ganar fuerza, mejorar la movilidad, reducir el estrés o complementar otros deportes no son solo algunas de las metas que pueden alcanzarse escogiendo el estilo más adecuado.

Así lo explica Rosa María Tavira, instructora de yoga y Club Manager de VivaGym, quien recuerda que "no existe una única forma de practicar yoga; cada persona debe analizar su rutina y sus objetivos para encontrar su espacio dentro de la práctica".

Si buscas un entrenamiento más intenso, esta especialista recomienda modalidades como Vinyasa Yoga, Power Yoga o Astanga Yoga. Estos estilos combinan secuencias dinámicas y posturas enlazadas que trabajan la fuerza muscular, la resistencia y la coordinación, además de favorecer una mejor postura y un desarrollo físico equilibrado.

Hot Yoga / Sport.es

Otra modalidad que ha ganado popularidad en los últimos años es el Hot Yoga, que se practica en salas con temperaturas de entre 35 y 40 grados. Aunque el calor incrementa la intensidad del ejercicio y favorece la movilidad, Tavira advierte de que no es una opción para todo el mundo.

Mantener una buena hidratación y evitar esta práctica en determinadas condiciones médicas es fundamental.

El yoga también es un excelente complemento para corredores, ciclistas y otros deportistas. En estos casos, Hatha Yoga y Vinyasa Yoga ayudan a mejorar la flexibilidad, la estabilidad de las articulaciones y la conciencia sobre nuestro propio cuerpo, previniendo lesiones y facilitando la recuperación tras el entrenamiento.

Y si el objetivo es combatir el estrés, opta por el Hatha Yoga, Yin Yoga o Yoga Restaurativo, modalidades con movimientos pausados, ejercicios de respiración y técnicas de relajación que favorecen la calma mental.