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Los expertos en yoga coinciden: "No existe un único tipo de yoga y elegir el adecuado puede cambiar por completo sus beneficios"
"La mejor modalidad de yoga depende de tu objetivo, no de tu nivel", dice esta instructora
Probablemente muchas personas sigan asociando el yoga exclusivamente con la relajación o la meditación, pero la realidad es que esta disciplina ofrece modalidades muy diferentes adaptadas a objetivos concretos.
Ganar fuerza, mejorar la movilidad, reducir el estrés o complementar otros deportes no son solo algunas de las metas que pueden alcanzarse escogiendo el estilo más adecuado.
Así lo explica Rosa María Tavira, instructora de yoga y Club Manager de VivaGym, quien recuerda que "no existe una única forma de practicar yoga; cada persona debe analizar su rutina y sus objetivos para encontrar su espacio dentro de la práctica".
Si buscas un entrenamiento más intenso, esta especialista recomienda modalidades como Vinyasa Yoga, Power Yoga o Astanga Yoga. Estos estilos combinan secuencias dinámicas y posturas enlazadas que trabajan la fuerza muscular, la resistencia y la coordinación, además de favorecer una mejor postura y un desarrollo físico equilibrado.
Otra modalidad que ha ganado popularidad en los últimos años es el Hot Yoga, que se practica en salas con temperaturas de entre 35 y 40 grados. Aunque el calor incrementa la intensidad del ejercicio y favorece la movilidad, Tavira advierte de que no es una opción para todo el mundo.
Mantener una buena hidratación y evitar esta práctica en determinadas condiciones médicas es fundamental.
El yoga también es un excelente complemento para corredores, ciclistas y otros deportistas. En estos casos, Hatha Yoga y Vinyasa Yoga ayudan a mejorar la flexibilidad, la estabilidad de las articulaciones y la conciencia sobre nuestro propio cuerpo, previniendo lesiones y facilitando la recuperación tras el entrenamiento.
Y si el objetivo es combatir el estrés, opta por el Hatha Yoga, Yin Yoga o Yoga Restaurativo, modalidades con movimientos pausados, ejercicios de respiración y técnicas de relajación que favorecen la calma mental.
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