Los expertos en yoga coinciden: las 5 posturas que relajan tu mente antes de dormir

¿Cuántos de vosotros tenéis problemas para conciliar el sueño? O quizás dormís seis o siete horas diarias, y os despertáis con la sensación de que estáis destrozados. El estrés, el uso del móvil antes de acostarse y el ritmo acelerado del día a día hacen que la mente siga activa incluso cuando estamos agotados.

En este sentido, expertos como Brent Laffoon destacan que el yoga suave antes de dormir es una de las mejores herramientas para mejorar nuestro descanso ya que actúa directamente en el sistema nervioso, facilitando el paso del estado de "alerta" al de "descanso".

¿Cuáles son las 5 posturas de yoga más recomendables para dormir mejor?

Postura del niño (Balasana) . Una de las más relajantes. Ayuda a liberar tensión en la espalda, hombros y cadera. Solo tienes que sentarte sobre los talones, estirar los brazos hacia delante y apoyar la frente en el suelo, respirando profundo y lento.

. Una de las más relajantes. Ayuda a liberar tensión en la espalda, hombros y cadera. Solo tienes que sentarte sobre los talones, estirar los brazos hacia delante y apoyar la frente en el suelo, respirando profundo y lento. Postura del ángulo ligado reclinado (Supta Baddha Konasana) . Ideal para abrir caderas y relajar el cuerpo tras estar sentado mucho tiempo. Túmbate bora arriba, junta las plantas de los pies y deja caer las rodillas hacia los lados.

. Ideal para abrir caderas y relajar el cuerpo tras estar sentado mucho tiempo. Túmbate bora arriba, junta las plantas de los pies y deja caer las rodillas hacia los lados. Paloma reclinada (Supta Kapotasana). Alivia la tensión en flúteos, caderas y zona lumbar. Cruza un tobillo sobre la rodilla contraria y acerca la pierna hacia el pecho suavemente.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

Piernas en la pared (Viparita Karani) . Perfecta para mejorar la circulación y reducir la fatiga. Solo tienes que tumbarte y elevar las piernas apoyándola en una pared, con los brazos relajados a los lados.

. Perfecta para mejorar la circulación y reducir la fatiga. Solo tienes que tumbarte y elevar las piernas apoyándola en una pared, con los brazos relajados a los lados. Postura del arado (Halasana, versión suave). Estira la espalda y favorece la relajación profunda. Desde una posición en la que estés tumbado, eleva las piernas por encima de la cabeza, utilizando una silla como apoyo si estás empezando.

Los expertos lo tienen claro: dedica entre 10 y 15 minutos a esta rutina antes de dormir y probablemente acabes notando una enorme diferencia a la hora de conciliar el sueño.