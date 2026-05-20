SALUD
Los expertos de la Sociedad Española de Neurología coinciden: este es el mejor ejercicio para mayores de 60 años que quieran descansar bien
El ejercicio ideal para personas mayores de 60 años que quieran dormir mejor.
A partir de los 60 años, dormir mejor no depende solo de la rutina nocturna, sino también de cómo se mueve el cuerpo durante el día. En ese contexto, varios expertos de la Sociedad Española de Neurología destacan un tipo de ejercicio que se ha ganado un lugar prioritario por su impacto en el descanso: el entrenamiento de fuerza o resistencia.
El ejercicio que ayuda a descansar
La evidencia apunta a que levantar peso, trabajar con el propio cuerpo o usar bandas elásticas puede mejorar la calidad del sueño de forma más eficaz que caminar, nadar o practicar solo ejercicio aeróbico. En el análisis citado, basado en 24 estudios con más de 2.000 personas mayores de 60 años con insomnio, este tipo de entrenamiento obtuvo los mejores resultados en el índice global de calidad del sueño.
La explicación es sencilla: el trabajo de fuerza ayuda a regular mejor la fatiga física, favorece una sensación de cansancio saludable al final del día y contribuye a reducir la tensión acumulada. Además, no exige esfuerzos extremos ni rutinas complicadas, porque puede adaptarse a casi cualquier condición física.
Por qué funciona tan bien
Uno de los puntos más interesantes del estudio es que el beneficio no se limita a dormir antes o a despertarse menos. También mejora la percepción general del descanso y la sensación de recuperación al día siguiente. En las revisiones científicas, las sesiones de fuerza superaron en resultados al ejercicio aeróbico e incluso al combinado, siempre que se mantuvieran con regularidad.
Los expertos recomiendan rutinas de dos o tres veces por semana, con sesiones de entre 50 y 60 minutos y una intensidad baja o moderada. Eso permite mantener la adherencia sin aumentar el riesgo de lesión. Movimientos como sentadillas asistidas, flexiones contra la pared, ejercicios con mancuernas ligeras o bandas elásticas pueden ser suficientes para notar cambios reales
Qué tipo de ejercicios realizar
No hace falta ir al gimnasio para empezar. El entrenamiento de fuerza puede hacerse en casa con peso corporal, una silla, botellas de agua o pequeñas cargas. Lo importante es que el cuerpo reciba un estímulo suficiente, pero controlado, para activar la musculatura sin dejar de ser seguro.
También conviene evitar el ejercicio intenso justo antes de dormir. Los estudios citados señalan que dejar margen entre el entrenamiento y la hora de acostarse ayuda a que el cuerpo llegue a la noche en un estado más favorable para conciliar el sueño
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