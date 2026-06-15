Los expertos en salud coinciden: estos son los 5 mejores ejercicios para prevenir el dolor lumbar

Pasar demasiadas horas sentado puede acabar pasando factura a la espalda. El dolor lumbar es una de las molestias más frecuentes entre quienes llevan una vida sedentaria, pero los expertos coinciden en que gran parte de estos problemas pueden prevenirse con ejercicio.

Los especialistas de Desert Spine and Sports Physicians, recogidos por GQ, destacan que fortalecer la musculatura que sostiene la columna es una de las mejores formas de reducir el riesgo de molestias y lesiones.

Estos cinco ejercicios son ideales

Una opinión que comparte la American College of Sports Medicine, organización de referencia en medicina deportiva, que recomienda mantener una actividad física regular para cuidar la salud de la espalda.

1. Puente de glúteos: un básico para proteger la zona lumbar

Aunque suele asociarse al trabajo de glúteos, el puente de glúteos también es uno de los ejercicios más recomendados para fortalecer la parte baja de la espalda. Se realiza tumbado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde ahí, basta con elevar la cadera mientras se contraen los glúteos y mantener la posición unos segundos antes de descender de forma controlada.

2. Superman: fortalece la musculatura profunda de la espalda

El ejercicio Superman es una opción sencilla pero muy efectiva para trabajar la zona lumbar. Consiste en tumbarse boca abajo con los brazos y las piernas estirados y, posteriormente, elevarlos unos centímetros del suelo al mismo tiempo.

Dolor Lumbar 1 / SPORT

3. Gato-vaca: movilidad para una columna más saludable

La postura de gato-vaca es uno de los ejercicios de movilidad más utilizados para aliviar tensiones y mejorar la flexibilidad de la espalda. Se realiza a cuatro apoyos, alternando entre arquear la espalda hacia arriba y hundir ligeramente la zona lumbar mientras se eleva el pecho y la cabeza.

4. Sentadillas sin peso: más beneficios para la espalda de los que parece

Las sentadillas con el propio peso corporal no solo fortalecen las piernas. Cuando se realizan con una técnica correcta, también ayudan a reforzar la musculatura encargada de estabilizar la espalda y mantener una postura adecuada.

5. Buenos días: un ejercicio sencillo para reforzar la cadena posterior

El ejercicio conocido como "buenos días" pone el foco en la zona lumbar, los glúteos y los isquiotibiales. Se realiza de pie, con las manos detrás de la cabeza y una ligera flexión de rodillas, inclinando el torso hacia delante sin perder la curvatura natural de la espalda.