Los expertos en salud coinciden: este es el número de sentadillas que debes hacer según tu edad

La sentadilla es un ejercicio que puedes realizar donde sea, sin aparatos ni gimnasio, y resulta muy efectivo. No se trata de fardar de cuántas aguantas seguidas, sino de saber cuál es el número recomendable por los expertos que puedes realizar sin descanso, dependiendo de tu edad.

Un entrenador como Kevin Collins, que ha visto de todo en su carrera con gente de 20 a 80 años, pone números sobre la mesa para medir tu nivel real de independencia. La idea es simple: hazlas con buena técnica (rodillas alineadas con pies, espalda recta, bajar hasta que los muslos queden paralelos al suelo) y cuenta cuántas puedes encadenar sin descanso.

Las sentadillas a las que debes apuntar según tu edad

Si estás en la veintena, 50 sentadillas seguidas sin ningún descanso es una buena señal de que vas bien encaminado. O si añades peso, unas 10 con el 40 o 50% de tu corporal (si pesas 70 kilos, eso son de 28 a 35). Las mujeres suelen apuntar un poco menos por la diferencia de masa muscular media, pero el mensaje es el mismo.

Si tienes entre 30 y 40 años, no pienses que la cosa decae: 50 sin peso o 10 con un 40-50% de tu corporal. Aunque lo normal es que pienses que con esta edad vas a tener menos aguante que un chaval de 20 años, la realidad es que puedes crear un gran fondo físico, incluso superior. Así que ya sabes.

Sentadillas en casa / Seva Levytskyi / Freepik.

A partir de los 50 años sí que el número decae. 40 sentadillas sin peso es lo que los expertos considerarían un éxito absoluto a esta edad. Los cambios en el cuerpo comienzan a notarse y hay un declive que no puede impedirse, pero mantenerse fuerte y sano es más que posible.

Si tienes 60 años o más, los expertos coinciden en que poder realizar 20 sentadillas sin peso de forma seguida, sin ningún descanso, es una fantástica señal. Si puedes realizarlas a esta edad, tendrás energía y fuerza suficiente para poder realizar cualquier tarea diaria sin ninguna complicación.

Por qué el número importa

Las sentadillas ponen a prueba las piernas, el core y el corazón en un paquete muy completo. Collins cuenta de una nonagenaria que hace diez con peso corporal; el estilo de vida manda más que el DNI. Si no llegas, no te preocupes: empieza con tres series de diez, y sube una repetición cada semana.