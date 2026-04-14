Los expertos en salud coinciden: este es el mejor ejercicio que las personas mayores de 60 años pueden hacer en la playa

Pasar tiempo en la playa suele ser sinónimo de desconexión, pero para los mayores de 60 años no tiene por qué ser solo tumbarse al sol o dar paseos tranquilos por la orilla. Hay un ejercicio sencillo que los especialistas recomiendan por encima de todo porque combina seguridad, efectividad y placer: caminar dentro del mar con el agua hasta la cintura.

Es una forma natural de mantenerse fuerte sin riesgos, aprovechando al máximo lo que nos ofrece la playa y el mar. Además, está comprobado que mejora la salud por múltiples razones. ¿Quieres saber qué aporta y cuál es la mejor manera de realizarse?

Caminar en el agua

Métete hasta que el agua te llegue al ombligo o un poco más arriba, y empieza a avanzar contra las olas. La resistencia del agua hace que cada paso cueste más, activando los músculos de las piernas, los glúteos y el abdomen sin forzar las rodillas.

La flotabilidad descarga el peso del cuerpo hasta en un 90%, protegiendo las articulaciones y evitando que las caderas queden doloridas. Solo cinco o diez minutos al día bastan para notar una circulación mejorada, menos hinchazón en piernas y equilibrio reforzado, clave para evitar caídas.

Hombre haciendo ejercicio en la playa / Libre

Los expertos lo explican de forma muy sencilla: la arena inestable bajo el agua obliga a estabilizarte constantemente, trabajando músculos profundos que se olvidan en la rutina diaria. Varios estudios japoneses y revistas de geriatría lo confirman: es más sano que caminar de forma tradicional.

Pasear por la arena activa menos los músculos si lo comparamos con el esfuerzo que hay que hacer dentro del agua, que multiplica esfuerzo. Nadar cansa brazos y requiere técnica; esto es accesible para cualquiera. Además, el mar relaja de forma natural, así que eso también te lo llevas.

Otros ejercicios adicionales que puedes realizar dentro del agua, cubriendo algo más, incluyen ponerse de rodillas mientras haces círculos con los brazos. En la orilla, también puedes hacer sentadillas. Diez minutos de rutina completa: piernas firmes, espalda recta, energía renovada.

Las personas mayores de 60 años que realizan estos ejercicios notan menos dolores reumáticos, una movilidad mejorada y mayor confianza al caminar. Se trata de un ejercicio de bajo riesgo con un alto beneficio cardiovascular.