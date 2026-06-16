Los expertos recomiendan el método 3x10x3 para ganar músculo en los brazos

Es importante tener unos brazos fuertes para la vida diaria, ya que proporcionan la fuerza necesaria para realizar tareas cotidianas como cargar la compra o alzar elementos pesados.

No obstante, el balanceo de los brazos también es clave para caminar y correr, afectando al rendimiento deportivo. Para ganar músculo, es fundamental tener una buena alimentación y llevar una rutina de ejercicio físico adecuada.

Por este motivo, la creadora y cofundadora de la metodología Reto 48, Sara Álvarez ha compartido en 'MujerHoy' cinco ejercicios físicos para fortalecer los brazos y trabajar su musculatura.

Previamente, Álvarez recuerda al citado medio que no hay que obsesionarse con el peso de las mancuernas: "La clave para saber si es suficiente es que las tres últimas repeticiones te cuesten un gran esfuerzo", comienza la experta.

"Cuando ya no es así, es el momento de aumentar de peso de kilo en kilo, o añadiendo una plancha más en el caso de trabajar los brazos con aparatos", recomienda la especialista.

Una pareja realizando flexiones / .

En este sentido, Álvarez ha desarrollado el método 3x10x3, una estrategia para fortalecer y tonificar los brazos. Aunque está compuesto por cinco ejercicios, recibe este nombre por la frecuencia semanal de los ejercicios, la cantidad de repeticiones y las series recomendadas por movimiento, respectivamente.

Para el ejercicio de tríceps, la experta advierte que "si te resulta complicado con dos mancuernas, lo puedes hacer solo con una, pero recuerda que los codos deben ir lo más pegados que se pueda a las orejas".

A continuación, Álvarez propone elevaciones laterales, de pie y con los brazos ligeramente flexionados hacia abajo: "Levántalos con una mancuerna en cada mano hasta que alcancen la altura de los hombros y luego regresa a la posición inicial".

Posteriormente, la creadora de 'Reto 48' sugiere flexiones, press de hombros y curl de bíceps. El primero de estos ejercicios se realiza con el propio peso del cuerpo y los dos siguientes con una mancuerna en cada mano.