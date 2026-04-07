Ni yoga ni natación: el ejercicio ideal para los jubilados mayores de 60 años para mejorar la memoria, según Harvard

El ejercicio es una actividad fundamental para conseguir una vida longeva y saludable. Habitualmente, los especialistas han recomendado a las personas mayores actividades como la natación o el pilates. Estos deportes son muy positivos para el bienestar general, pero hay un sencillo hábito que también estimula el cuerpo.

Con el paso de tiempo, resulta más complicado iniciarse en el deporte. No obstante, es importante mantener una vida activa y buscar una actividad física con la que comenzar, sin aumentar el riesgo de lesión o sufrir una caída.

Caminar es uno de los ejercicios más adecuados para las personas mayores, especialmente si saben sacarle el máximo provecho. A veces, no es necesario recurrir a entrenamientos exigentes o largas sesiones de gimnasio.

Según un artículo publicado en 'El Economista', la Universidad de Harvard destaca las caminatas por su capacidad para mejorar la memoria. De hecho, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) señala que caminar 30 minutos al día cinco veces a la semana mejora la memoria de trabajo y el estado de ánimo.

Aunque caminar es una actividad automática, se puede hacer de forma incorrecta si no prestas atención / IM Médico

"La persona mayor de 60 que sale a caminar por su barrio, un parque o un entorno natural, recibe múltiples estímulos sensoriales: sonido, colores, olores y movimientos", afirman desde el organismo.

Por otra parte, caminar podría tener beneficios para la prevención del deterioro cognitivo leve (DCL). Según un estudio publicado en la Universidad de Pittsburgh, los adultos mayores que salen a caminar entre 8 y 10 kilómetros tienen menos riesgo de desarrollar un DCL, síntoma de enfermedades como el Alzheimer.

"Las personas con una mejor condición física presentan menos atrofia cerebral, en especial en regiones asociadas con la memoria y el aprendizaje", apuntan los investigadores. De hecho, las caminatas también mejoran el estado de ánimo y ayudan a reducir el estrés.

Por último, es importante combinar las caminatas con otras actividades como leer y socializar para mantener la mente activa. Además, la alimentación equilibrada y otros hábitos saludables son clave para mejorar la calidad de vida.