Los expertos en pérdida de peso coinciden: abusar de ejercicios de cardio es un error

Llevas meses machacándote en la cinta o la bici, contando calorías al milímetro y el espejo sigue igual. Entrenadores y nutricionistas llevan años advirtiendo que el cardio excesivo, esa obsesión por quemar grasa a toda costa, puede sabotear todos tus esfuerzos.

El cuerpo se adapta rápido al ritmo constante y empieza a guardar reservas en vez de soltarlas, además de comerse el músculo que tanto te cuesta ganar. Por eso, los expertos han explicado por qué el cardio en exceso frena y la realización de ejercicios de fuerza pueden ser la solución al problema.

Por qué el cardio en exceso puede ser negativo

Cuando corres o pedaleas durante horas, el organismo entra en modo supervivencia. Baja el metabolismo basal para ahorrar energía, y al perder músculo pierdes también el motor que quema calorías en reposo. Estudios de la Universidad de Nueva South Wales muestran que combinar fuerza con cardio moderado triplica la pérdida grasa frente a cardio solo.

El secreto está en el equilibrio: la fuerza construye la masa magra que permite acelerarlo todo, mientras el cardio moderado oxida lípidos sin estrés hormonal. Por tanto, lo ideal es establecer un plan de entrenamientos que siga esta línea y que es mucho más eficaz que el cardio.

Entrenamiento de fuerza / Freepik.

Entrena pesas tres días, cardio dos, y que sean cortos e intensos. Tres series de ocho a doce repeticiones, peso que cueste en las últimas. Después, 20 minutos de bici o elíptica variando intensidad. Sentadillas, pesas y remos activan la hormona de crecimiento y la testosterona, que derriten la grasa abdominal rebelde.

Suele pensarse erróneamente que más sudor significa más perdida de grasa, pero sin músculo subyacente, el efecto rebota. Por tanto, haz caso a los expertos, que llevan insistiendo en este asunto desde hace mucho tiempo: los ejercicios de fuerza son muy importantes para la pérdida de peso, incluso más que los de cardio.

El entrenamiento con pesas sube tu metabolismo porque el músculo nuevo quema calorías extras incluso cuando descansas. Mantiene los músculos durante cortes calóricos, evitando que tu cuerpo se vuelva más lento y pierdas forma, con resultados tres veces mejores que solo correr, por ejemplo.

Además, ayuda a controlar el azúcar en sangre, bajando la grasa de la tripa y protegiendo contra la diabetes. Así que ya sabes, si sólo haces ejercicios de cardio, es buen momento para modificar tu rutina.