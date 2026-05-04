Expertos en pérdida de peso coinciden: los 2 ejercicios más populares para adelgazar tienen un importante "pero"

A la hora de perder peso, el primer paso que debemos dar consiste en crear hábitos de vida más saludables. Y, precisamente, algunos de ellos pasan por hacer ejercicio de manera frecuente pero, ¿cuáles son los que más beneficiosos?

Entre los más populares y recomendados, encontramos dos que están vinculados a una mejora significativa de la resistencia: caminar y andar en bicicleta. Actividades que poseen muchas virtudes, aunque con un pero importante.

En este sentido, los expertos en pérdida de peso sostiene que ninguno es mejor que el otro, sino que funcionan de forma especialmente efectiva si se combinan de manera sensata a lo largo de la semana.

Por un lado, el acto de caminar es ese ejercicio ideal con el que empezar en caso de que se quiera mejorar la resistencia, ayudándonos a quemar calorías a través de movimientos de bajo impacto, por lo que es poco probable lesionarse al hacerlo.

Por otro, andar en bici es bastante más exigente, pero también más eficiente en cuanto al gasto calórico. Esa es la razón por la que los expertos lo recomiendan como segunda opción en caso de que la persona ya haya cogido el hábito de andar y cuente con un nivel mínimo de resistencia.

No obstante, los especialistas en pérdida de peso advierten sobre un "pero" importante de este tipo de actividades a la hora de adelgazar, el cual tiene que ver con que mucha gente los lleva a cabo de manera aislada. O, dicho de otra manera, sin acompañarlos con un entrenamiento de fuerza.

Prácticamente todos los estudios e investigaciones que se han llevado al respecto coinciden en el mismo punto: entrenar la fuerza es aquello que más adelgaza por cómo fomenta la pérdida de grasa corporal y el crecimiento muscular.

Esa es la razón por la que, además de caminar o andar en bici, lo ideal sería entrenar la fuerza para construir un entrenamiento completo. De lo contrario, existen muchas probabilidades de que la persona se estanque en el proceso, por mucho que mejore su resistencia al hacer solo cardio. Y eso, en boca de muchos expertos, es un error que todo el mundo debería evitar.