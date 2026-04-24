SALUD
Los expertos en pérdida de grasa abdominal coinciden: estos son los mejores ejercicios que puedes realizar en casa
Si tu objetivo es perder grasa abdominal estos son los mejores ejercicios que puedes realizar desde casa.
Los especialistas en fitness y salud están de acuerdo en que no hace falta equipamiento caro ni gimnasio para atacar a uno de los grandes objetivos de muchas personas: la grasa de la barriga. Un puñado de movimientos simples, hechos con constancia en casa, fortalecen el core y aceleran la quema de grasa visceral.
Ejercicios infalibles para perder grasa abdominal
Empieza por los abdominales clásicos en el suelo, un básico que tonifica y que resulta realmente imprescindible. Túmbate boca arriba, manos tras la nuca, flexiona la rodillas y sube el torso apretando bien el abdomen; baja despacio para maximizar el trabajo. Haz series de 15-20 repeticiones para notar cambios más rápidos.
Siguiente ejercicio: abdominales cruzados para trabajar bien los oblicuos. Utiliza la misma posición que los abdominales anteriores, pero gira el torso llevando el codo derecho a la rodilla izquierda, alternando los lados. Con el giro resulta un ejercicio ideal para crear una cintura definida.
La plancha también es oro puro: antebrazos y pies en suelo, cuerpo recto como una tabla, abdomen contraído. Aguanta entre 20 y 60 segundos (los que puedas), eleva una pierna para subir la intensidad. Fortalece el abdomen y la espalda baja, previniendo lesiones.
Burpees y salto de cuerda para que los resultados sean todavía más explosivos. Para los burpees se recomienda realizarlos rápido y sin parar: haz todos los que te sean posibles. La cuerda sirve para quemar calorías a lo loco, es uno de los ejercicios más útiles para ellos. Ambos ejercicios elevan el metabolismo y acaban con la grasa.
Para terminar, puedes realizar un cierre con elevaciones en V y de piernas, ideal para un abdomen bajo rebelde. Siéntate en V levantando el torso con las piernas rectas; o eleva ambas desde suelo. Baja de forma controlada para quemar grasa de forma más efectiva.
La pérdida de grasa no sólo es estética
La grasa visceral no es solo estética: sube las posibilidades de padecer hipertensión, diabetes tipo 2, problemas cardíacos y hasta cáncer, según los expertos. Combina estos ejercicios 3 o 4 veces por semana junto a una dieta equilibrada para obtener los mejores resultados.
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