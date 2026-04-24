Los expertos en pérdida de grasa abdominal coinciden: estos son los mejores ejercicios que puedes realizar en casa

Los especialistas en fitness y salud están de acuerdo en que no hace falta equipamiento caro ni gimnasio para atacar a uno de los grandes objetivos de muchas personas: la grasa de la barriga. Un puñado de movimientos simples, hechos con constancia en casa, fortalecen el core y aceleran la quema de grasa visceral.

Ejercicios infalibles para perder grasa abdominal

Empieza por los abdominales clásicos en el suelo, un básico que tonifica y que resulta realmente imprescindible. Túmbate boca arriba, manos tras la nuca, flexiona la rodillas y sube el torso apretando bien el abdomen; baja despacio para maximizar el trabajo. Haz series de 15-20 repeticiones para notar cambios más rápidos.

Siguiente ejercicio: abdominales cruzados para trabajar bien los oblicuos. Utiliza la misma posición que los abdominales anteriores, pero gira el torso llevando el codo derecho a la rodilla izquierda, alternando los lados. Con el giro resulta un ejercicio ideal para crear una cintura definida.

Adiós a las abdominales / Pexels

La plancha también es oro puro: antebrazos y pies en suelo, cuerpo recto como una tabla, abdomen contraído. Aguanta entre 20 y 60 segundos (los que puedas), eleva una pierna para subir la intensidad. Fortalece el abdomen y la espalda baja, previniendo lesiones.

Burpees y salto de cuerda para que los resultados sean todavía más explosivos. Para los burpees se recomienda realizarlos rápido y sin parar: haz todos los que te sean posibles. La cuerda sirve para quemar calorías a lo loco, es uno de los ejercicios más útiles para ellos. Ambos ejercicios elevan el metabolismo y acaban con la grasa.

Para terminar, puedes realizar un cierre con elevaciones en V y de piernas, ideal para un abdomen bajo rebelde. Siéntate en V levantando el torso con las piernas rectas; o eleva ambas desde suelo. Baja de forma controlada para quemar grasa de forma más efectiva.

La pérdida de grasa no sólo es estética

La grasa visceral no es solo estética: sube las posibilidades de padecer hipertensión, diabetes tipo 2, problemas cardíacos y hasta cáncer, según los expertos. Combina estos ejercicios 3 o 4 veces por semana junto a una dieta equilibrada para obtener los mejores resultados.