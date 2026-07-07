Expertos en longevidad y entrenadores coinciden: caminar por la playa sí es saludable, pero no sobre cualquier superficie

Caminar por la playa es una de las actividades más habituales durante las vacaciones de verano y, además de ser una forma sencilla de mantenerse activo, puede aportar importantes beneficios para la salud. Sin embargo, médicos y podólogos advierten de que no todas las zonas de la playa son igual de recomendables y que elegir mal la superficie puede aumentar el riesgo de sufrir molestias o lesiones, especialmente en personas mayores o con problemas articulares.

Los especialistas coinciden en que pasear por la orilla ayuda a mejorar la circulación sanguínea, fortalece la musculatura de las piernas y favorece el bienestar general. Además, el contacto con el agua y la arena puede aliviar la sensación de piernas cansadas o hinchadas, mientras que caminar con el agua cubriendo ligeramente los pies añade una resistencia moderada que permite trabajar los músculos sin someter las articulaciones a un impacto excesivo.

El traumatólogo José Nebot, de los hospitales Vithas Castellón, Vithas Valencia Consuelo y Vithas 9 de Octubre, recomienda prestar especial atención a la superficie por la que se camina. En el caso de las personas mayores de 60 años o de quienes padecen dolores lumbares, aconseja hacerlo por la arena húmeda situada junto a la orilla, ya que ofrece una pisada mucho más estable y reduce el esfuerzo que deben realizar tobillos, rodillas, caderas y espalda.

La arena seca, en cambio, presenta un escenario muy distinto. Al hundirse el pie con cada paso, el cuerpo necesita realizar constantes ajustes para mantener el equilibrio. Esto incrementa el trabajo muscular y puede provocar sobrecargas, fatiga prematura o incluso lesiones como esguinces, lumbalgias o molestias en las articulaciones, especialmente en personas con poca preparación física o con patologías previas.

Los expertos también recuerdan que la arena mojada no siempre garantiza una caminata segura. Muchas playas presentan una ligera inclinación hacia el mar, lo que obliga a caminar con un lado del cuerpo más elevado que el otro. Mantener esta postura durante mucho tiempo puede generar desequilibrios y tensiones en la espalda, las caderas o las rodillas. Para evitarlo, recomiendan buscar los tramos más planos posibles y alternar el sentido del paseo para repartir la carga entre ambas piernas.

Además del tipo de terreno, la duración del ejercicio también resulta determinante. Los especialistas aconsejan comenzar con recorridos cortos e ir aumentando progresivamente el tiempo de caminata según la condición física de cada persona. Realizar estiramientos antes y después del paseo, mantenerse bien hidratado y detener la actividad si aparece dolor o fatiga intensa son otras recomendaciones básicas para reducir el riesgo de lesiones.

La psicóloga María Calle Llorente, de Blua de Sanitas, recuerda además que caminar junto al mar no solo aporta beneficios físicos, sino también emocionales. El contacto con un entorno natural, el sonido de las olas y la ruptura con la rutina diaria contribuyen a disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Por último, los especialistas recuerdan que el calor también puede convertirse en un enemigo durante los paseos por la playa. Lo más recomendable es caminar a primera hora de la mañana o al final de la tarde, evitando las horas centrales del día para reducir el riesgo de deshidratación o golpes de calor. Asimismo, conviene proteger los pies de la arena caliente y aplicar protector solar en el empeine para evitar quemaduras.

En definitiva, caminar por la playa puede convertirse en un excelente ejercicio durante el verano, siempre que se haga con sentido común. Elegir la arena húmeda, adaptar la intensidad al estado físico de cada persona y tomar las precauciones necesarias permitirá disfrutar de todos sus beneficios minimizando los riesgos.