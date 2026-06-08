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Los expertos lanzan una advertencia a los hombres mayores de 40: ignorar los glúteos puede pasar factura

Se dice que entrenar tus glúteos puede ayudarte a vivir mejor

Potencia tus glúteos y consigue un abdomen plano con la rutina viral: las globet squat con la kettlebell

Potencia tus glúteos y consigue un abdomen plano con la rutina viral: las globet squat con la kettlebell / Freepik

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David Cruz

David Cruz

De forma errónea, muchos hombres centran sus entrenamientos en el pecho, los brazos o los abdominales y dejan en segundo plano una de las zonas más importantes del cuerpo: los glúteos.

Eso sí, especialistas en salud y entrenamiento físico advierten que descuidar estos músculos pueden provocar problemas que van mucho más allá de un mal aspecto estético. Y por lo tanto, hemos reunido algunos ejercicios que te van a ayudar a cuidar esta zona.

¿Cómo entrenar tus glúteos y por qué son fundamentales?

Los glúteos son el grupo muscular más grande y potente del organismo. Son esenciales para mantener una postura adecuada, estabilizar la pelvis y hacer movimientos cotidianos como caminar, subir escaleras, correr o levantar peso.

Muchos no lo saben, pero los glúteos también forman parte del llamado 'core' junto a los abdominales, los oblícuos y la musculatura lumbar: de ahí que sea tan importante trabajarlos de forma conjunta.

Rubén del Pozo, sentadilla

Rubén Río, sentadilla / Ruben Río

En medios especializados como Men's Health explican que la falta de trabajo específico en esta zona puede traducirse en dolor lumbar, pérdida de movilidad, desequilibrios musculares y una reducción del rendimiento físico. El riesgo aumenta especialmente a partir de los 40 años, cuando la pérdida progresifa de fuerza y musculatura (sarcopenia) comienza a hacerse más evidente.

¿No sabes lo que es la 'amnesia glútea'? Es una condición asociada al exceso de horas sentado, especialmente habitual en estos tiempos sedentarios que vivimos. Cuando los glúteos permanecen inactivo durante largos periodos, otros músculos intentan compensar su función, generando dolores en espalda, rodillas o caderas.

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Para evitarlo, tenemos que incorporar ejercicios dos o tres veces por semana como el peso muerto rumano, las extensiones de cadera, las estocadas caminando, los pasos al cajón y las sentadillas sumo. Eso sí, comenzando con cargas moderadas que permitan priorizar la técnica.

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