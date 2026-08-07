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BIENESTAR

Expertos en fitness y entrenadores personales coinciden: "Si solo tuviese 3 días para ir al gimnasio, haría una distribución full body trabajando todo el cuerpo en cada sesión"

Esta es la mejor forma para entrenar en el caso de que tengas tiempo limitado

Una mujer entrenando en el gimnasio

Una mujer entrenando en el gimnasio

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Ir más días al gimnasio no significa necesariamente obtener mejores resultados. No puedes entrenar de la misma manera si vas tres días a la semana que si vas cinco: el tiempo, el volumen de trabajo y la distribución de los ejercicios son clave.

Cómo debes entrenar para sacar el máximo partido al gimnasio

En efecto, si llevas a cabo de dos a tres sesiones semanales bien planteadas, notarás sus beneficios poco a poco. Con tres días, la clave es trabajar todo el cuerpo en cada sesión, haciendo énfasis en ejercicio que sean compuestos y que toquen los principales grupos musculares cada vez.

Hay que enteneder que, si entrenas poco, lógicamente vas a ver pocos beneficios. Pero si entrenas demasiado (por ejemplo, hacer fuerza cinco o seis días a la semana) puede que tampoco notes los beneficios que buscas, ya que el músculo se adapta y crece en el proceso de recuperación.

Una mujer en el gimnasio

Una mujer en el gimnasio / archivo

Es por ello que la mayoría de expertos sugiere que la clave se encuentra en trabajar con constancia más que en acumular días en el gimnasio. De este modo, se distribuyen varios modelos de trabajo dependiendo de los objetivos individuales de cada uno.

Para aquellos que puedan ir cuatro días a la semana al gimnasio, la recomendación es trabajar torso y pierna. Además, la frecuencia más óptima de trabajo es la que plantea dos entrenos por semana para cada grupo muscular y una buena gestión del cansancio acumulado.

Pareja en el gimnasio

Pareja en el gimnasio / Sport

Pero, ¿y si el objetivo es realmente ganar músculo? En ese caso sí que romper la barrera de los tres/cuatro días de trabajo puede ser esencial. Si trabajas cinco días, lo mejor es distribuir en empuje, tirón, pierna, torso y nuevamente pierna. De este modo acumulas volumen de trabajo y aun así tienes un par de días para recuperarte

Y sí, la recomendación general se encuentra en trabajar durante cinco días máximo, no más (sí, trabajar seis días es viable, pero hay que saber gestionarlo bien). Al fin y al cabo, en este punto se entiende que la persona ya tiene experiencia yendo al gimnasio y que, además, requiere de un mayor volumen de entrenamiento para notar mayores efectos.

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio / Archivo

Lo que también te puede interesar es adaptar la popular regla del 3-5: es decir, trabajas entre tres y cinco días a la semana, incluyes entre tres y cinco ejercicios por sesión y a su vez realizas entre tres y cinco series.

En definitiva, a menos que tengas objetivos de ganar mucha masa muscular, la realidad es que con entrenar dos o tres veces a la semana ya darás con un modelo que seguro que te dará beneficios.

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Después de todo, una de las principales razones de ir al gimnasio debería ser mejorar la salud. Y nada cuida más de uno mismo que saber darle al cuerpo el trabajo y el descanso que necesita en todo momento.

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