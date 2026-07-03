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Los expertos en fitness coinciden: "A partir de cierta edad, entrenar más no siempre significa ganar más músculo"

Los expertos en musculación lo tienen claro: distribuir la fatiga puede ayudarte a ganar más músculo entrenando menos

Fitness a los 60

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David Cruz

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Ganar masa muscular con el paso de los años es posible, por supuesto, pero también exige una estrategia diferente. Así lo defiende el entrenador personal Joe Delaney, quien asegura que, a medida que envejecemos, resulta más importante optimizar el entrenamiento que aumentar el volumen de trabajo.

Según explica el especialista, el organismo responde de forma diferente al esfuerzo con el paso del tiempo:

"A medida que envejecemos, es cada vez más importante determinar con precisión cómo y dónde aplicar el esfuerzo", afirma. En su opinión, la clave no está en hacer más ejercicios o más series, sino en aprovechar mejor cada sesión.

Delaney propone aplicar lo que denomina distribución de la fatiga, un método que busca mantener el rendimiento durante todo el entrenamiento. En vez de acumular muchas series del mismo ejercicio hasta el agotamiento, recomienda repartir el trabajo entre diferentes movimientos que estimulen el mismo grupo muscular desde distintos ángulos.

Se trata de una estrategia que permite mantener una mayor calidad en cada serie y favorece un mejor retorno del esfuerzo invertido.

Cómo ganar músculo a partir de los 40

Cómo ganar músculo a partir de los 40 / Derich Anrey / Freepik.

El entrenador recuerda que entrenar cerca del fallo muscular puede ser beneficioso para la hipertrofia, pero no considera necesario alcanzar el límite absoluto en todas las series.

Otro de los aspectos que destaca es la importancia de introducir variedad en los ejercicios. Aunque varios movimientos trabajen el mismo músculo, cada uno pone el énfasis en zonas diferentes, lo que ayuda a distribuir la carga y evitar una fatiga excesiva sobre las mismas fibras musculares.

Además, este enfoque ofrece una ventaja práctica para quienes disponen de poco tiempo. Al organizar mejor el entrenamiento, es posible reducir el número de sesiones semanales sin perder eficacia, algo especialmente útil para personas con obligaciones laborales o familiares.

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Delaney insiste en que la constancia sigue siendo el factor más importante. Tanto si se empieza a entrenar a los 30 como a los 40 o a los 50 años, mantener una rutina sostenible y bien planificada resulta mucho más efectivo que hacer entrenamientos excesivamente largos o extenuantes.

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