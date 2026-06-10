Expertos en fitness coinciden: esta es la forma más infravalorada de perder grasa (y la que mejor funciona)

No hay un secreto oculto para perder grasa: este tipo de procesos se han de sostener sobre una mentalidad con objetivos a largo plazo y fuerza de voluntad, pero sí es cierto que hay algunos ejercicios que son más útiles que otros.

En este sentido y centrándonos en la grasa abdominal, muchos expertos entrenadores coinciden en el mismo punto: no hace falta cargar esta zona con ejercicios como planchas, sino que hay otro que es todavía más efectivo.

En este caso, estamos hablando del HIIT pero, ¿en qué consiste este último exactamente? Para empezar, se trata de untipo de rutina que requiere menos tiempo que una sesión larga de cardio y resulta incluso más eficaz.

Por dar más detalles, el HIIT consiste en una rutina de ejercicios compuesta por intervalos de alta intensidad, los cuales se utilizan para activar el metabolismo y, por tanto, fomentar la pérdida de grasa.

Las actividades concretas que se hagan varían en función de cada tipo de HIIT, pero las más comunes tienen que ver con hacer series de burpees, movimientos escaladores o etapas cortas de sprint a toda velocidad.

La clave está en que el HIIT consiste en una rutina que requiere un gran gasto enérgico y, por tanto, sería más eficiente que hacer varias planchas que contasen con varios minutos de duración.

Hay que aclarar, además, que el HIIT puede encajar perfectamente en cualquier sesión de gimnasio, dado que solo requiere que dediques entre 15 y 20 minutos a completar la rutina que lo componga.

En este sentido, combinar HIIT con un entrenamiento de fuerza puede ser una de las mejores opciones para el gimnasio de cara a ponerse en forma y mejorar nuestro estad de salud tanto a nivel físico como psicológico.