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BIENESTAR

Los expertos en fitness coinciden: "El entrenamiento híbrido no es solo una moda, es un cambio que obliga a repensar los gimnasios"

La nueva tendencia de entrenamiento está empezando a replantear los gimnasios

Imagen de un gimnasio

Imagen de un gimnasio

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

El entrenamiento híbrido ha llegado para quedarse. Ya no se trata de elegir entre trabajar la fuerza o el cardio: esta tendencia propone desarrollar ambas capacidades de forma conjunta. Y eso obliga a replantear los gimnasios así como los servicios que ofrecen.

Así es cómo los gimnasios deben adaptarse al entrenamiento híbrido

Lo que ha provocado que los entrenamientos híbridos se hayan popularizado tanto en tiempos recientes es su cambio de filosofía respecto a los entrenamientos tradicionales en gimnasio. Y es que sobre todo en términos de motivación suma mucho.

Cuando uno va al gimnasio, generalmente se dedica a completar una sesión con ciertos pequeños objetivos rutinarios. El entrenamiento híbrido, no obstante, plantea unos objetivos a largo plazo que requieren de un entrenamiento dedicado.

Una mujer entrenando en el gimnasio

Una mujer entrenando en el gimnasio / sport

Además, una parte importante de los entrenamientos híbridos es que alimentan el factor social al compartir resultados y la experiencia general. Y ahí es justamente donde los expertos en fitness coinciden que los gimnasios deben hacer un esfuerzo.

Bajo esta premisa, los gimnasios deberían trabajar aspectos como la relación entre socios y entrenadores, buscando crear grupos estables de clientes que faciliten la fidelización al gimnasio. Hay que entender que no solo debe cuidarse el ejercicio, también la experiencia general.

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio / Archivo

Esta transformación no puede llegar únicamente de la compra de nuevo equipamiento para las instalaciones. Adaptarse al modelo de entrenamiento híbrido requiere de una modificación más profunda de cuanto se ofrece al cliente.

Se habla así de zonas de recorrido amplio, de desplazamiento, de superficies capacitadas para soportar un uso intensivo. Como ejemplo claro, el césped técnico debe ahora aportar resistencia, seguridad y durabilidad que garantice la adecuada ejecución de los ejercicios.

Grupo de personas en un gimnasio

Grupo de personas en un gimnasio / Archivo

Dicho esto, tampoco hay que asumir que un gimnasio debe cambiar por completo sus instalaciones. Los cambios deberían ser progresivos, sobre todo con entrenadores preparados, equipo funcional y un espacio mejor organizado.

El objetivo no es cambiar de la noche a la mañana, sino acompañar a los clientes ante una evolución real de la mentalidad deportiva. Para cada vez más usuarios, hacer ejercicio ya no consiste solo en levantar más peso, correr más rápido o mejorar determinadas cifras.

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El entrenamiento está adquiriendo un componente más social, en el que mejorar la salud convive con la posibilidad de conectar, competir y compartir experiencias. Los gimnasios que mejor se adapten a esta transición estarán en una posición privilegiada de cara al futuro.

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