Expertos en fitness coinciden: si eres capaz de superar esta rutina, estarás a la altura del ejército de Estados Unidos

Hay rutinas de ejercicios que son más exigentes que otras y nuestro rendimiento en ellas dependerá de las circunstancias personales de cada persona, incluyendo las capacidades físicas que posea en el momento de llevarla a cabo.

No obstante, los expertos en fitness coinciden: existen ciertas rutinas que sirven como baremo para determinar que una persona se encuentra en forma, y una de las más recientes tiene que ver con el ejército de Estados Unidos.

El quid de la cuestión es que este último ha publicado los nuevos requisitos a aprobar en sus pruebas físicas para alistarse, los cuales consisten en llegar a ciertas marcas en varios ejercicios diferentes. Y, si eres capaz de superarlos, estarías a la altura de un soldado de la Armada estadounidense.

Esta rutina se corresponde con varios ejercicios que hacen uso del peso del cuerpo, aunque no todos ellos se basan en la fuerza, sino también en la velocidad y en la capacidad de resistencia. Cualidades a desarrollar de forma necesaria ante situaciones comprometidas.

La rutina en cuestión comienza por hacer peso muerto y flexiones, siguiendo con una prueba de sprint, otro ejercicio más de plancha y un último reto de carrera de resistencia. De esta manera, así quedarían las repeticiones/marcas mínimas que los soldados tendrían que hacer para superar las pruebas:

Peso muerto: 3 repeticiones con un peso mínimo a levantar de 69 kilogramos

3 repeticiones con un peso mínimo a levantar de 69 kilogramos Flexiones: 14 flexiones en menos de dos minutos

14 flexiones en menos de dos minutos Prueba de sprint : tiempo máximo de 2:32 minutos

: tiempo máximo de 2:32 minutos Planchas : tiempo mínimo de plancha de 1:20 minutos

: tiempo mínimo de plancha de 1:20 minutos Prueba de resistencia: los participantes deberán hacer 3,2 kilómetros en menos de 19:45 minutos

Según los primeros resultados que se han obtenido tras la instauración de esta nueva rutina en el ejército estadounidense, los expertos determinaron que las marcas medias cumplían de sobra con los requisitos especificados por la entidad.

Por tanto, algunos expertos utilizan este baremo para medir si una persona se encuentra en pleno estado de forma con el objetivo de reorientar sus rutinas de ejercicio y medir cómo es su estado físico en cada momento.