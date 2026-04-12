Los expertos en fitness coinciden: “Con una caminata suave tipo ‘paseo de abuelo’ 5 días por semana puedes llegar a perder hasta 10 kilos de grasa”

Si todavía no te has sumado a esta tendencia, probablemente estés dentro de ese grupo que aún no la ha integrado como algo habitual en su día a día. Sobre todo si te cuesta arrancar a entrenar y acabas dejándolo para “mañana” una y otra vez.

Y es que, siendo realistas, no todo el mundo disfruta del deporte ni lo tiene como prioridad. Se trata de caminar como forma de entrenamiento.

Todos los expertos coinciden

No es ninguna novedad, pero el “walking” ha vuelto a ganar fuerza gracias a los llamados walking clubs, que están proliferando en muchas ciudades. Cada vez se tiene más presente la importancia de mantenerse activo, no solo para mejorar la salud, sino también para vivir más y sentirse mejor en el día a día.

Esta tendencia empezó a hacerse fuerte en Estados Unidos hace unos años y ahora empieza a consolidarse también en España, acompañando al auge del running y del estilo de vida activo.

Aunque caminar es una actividad automática, se puede hacer de forma incorrecta si no prestas atención / IM Médico

Para quienes prefieren entrenar sin presión, caminar se ha convertido en ese momento del día para desconectar, ya sea escuchando un podcast, música o simplemente dejando la mente en blanco. Un hábito sencillo que cada vez más gente incorpora como una forma de pausa diaria.

¿Lo mejor? Que mientras te mueves al ritmo de tu plataforma favorita con tus zapatillas, no solo lo pasas bien: también estás fortaleciendo músculos y huesos, quemando calorías y ayudando a tonificar el cuerpo. En resumen, un plan que suma por todos lados y que todos los expertos coinciden en que es el mejor de todos.