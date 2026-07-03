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Los expertos en fitness coinciden: "El 82% de los españoles todavía arrastra estereotipos de masculinidad y feminidad en el gimnasio"
Los usuarios de gimnasios quieren entrenar sin sentirse juzgados ni observados
Somos muchas las personas que acudimos al gimnasio entre dos y tres veces por semana (como mínimo). Estos espacios se han consolidado como uno de los más habituales para cuidar la salud y mejorar nuestro estado físico, pero todavía existen barreras relacionadas con los estereotipos y la inclusión.
Esto es lo que ha reflejado el II Estudio 'Los españoles y el Gym', elaborado por Planet Fitness, que concluye que el 82% de los españoles considera que el mundo del fitness sigue arrastrando estereotipos de masculinidad y feminidad, una percepción que asciende hasta el 85,2% entre las mujeres.
Los datos también muestran que cada vez más son las personas que priorizan sentirse cómodas al entrenar.
De hecho, el 30% de los encuestados considera fundamental que su gimnasio sea un espacio diverso e inclusivo, donde conviven personas de diferentes edades, géneros, orientaciones sexuales, culturas y niveles de experiencia.
El estudio revela además que más de la mitad de los usuarios (54%) desea entrenar sin presiones, sin sentirse observado ni intimidado. A ello se suma que un 50,2% considera fundamental no ser juzgado ni por su aspecto físico ni por la ropa que lleva, mientras que un 39% prefiere gimnasios alejados del postureo y de la excesiva exposición en redes sociales.
Pese a la evolución del sector, el estudio pone de manifiesto que todavía existen situaciones de discriminación por mucho que no siempre sean visibles.
Un 14% de los participantes afirma haber vivido o presenciado comportamientos discriminatorios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género dentro de instalaciones deportivas. Además, uno de cada tres cree que este tipo de situaciones siguen produciéndose, aunque no las haya experimentado personalmente.
Ante esta realidad, Planet Fitness ha impulsado la campaña "Este es tu hogar", con la que pretende reforzar su apuesta por crear espacios donde cualquier persona pueda entrenar con confianza y sin miedo a ser juzgada.
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