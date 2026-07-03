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Los expertos en fitness coinciden: "El 82% de los españoles todavía arrastra estereotipos de masculinidad y feminidad en el gimnasio"

Los usuarios de gimnasios quieren entrenar sin sentirse juzgados ni observados

Pareja en el gimnasio

Pareja en el gimnasio / Sport

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Somos muchas las personas que acudimos al gimnasio entre dos y tres veces por semana (como mínimo). Estos espacios se han consolidado como uno de los más habituales para cuidar la salud y mejorar nuestro estado físico, pero todavía existen barreras relacionadas con los estereotipos y la inclusión.

Esto es lo que ha reflejado el II Estudio 'Los españoles y el Gym', elaborado por Planet Fitness, que concluye que el 82% de los españoles considera que el mundo del fitness sigue arrastrando estereotipos de masculinidad y feminidad, una percepción que asciende hasta el 85,2% entre las mujeres.

Los datos también muestran que cada vez más son las personas que priorizan sentirse cómodas al entrenar.

De hecho, el 30% de los encuestados considera fundamental que su gimnasio sea un espacio diverso e inclusivo, donde conviven personas de diferentes edades, géneros, orientaciones sexuales, culturas y niveles de experiencia.

Ya son cinco las comunidades que cierran los gimnasios

Ya son cinco las comunidades que cierran los gimnasios / Sport.es

El estudio revela además que más de la mitad de los usuarios (54%) desea entrenar sin presiones, sin sentirse observado ni intimidado. A ello se suma que un 50,2% considera fundamental no ser juzgado ni por su aspecto físico ni por la ropa que lleva, mientras que un 39% prefiere gimnasios alejados del postureo y de la excesiva exposición en redes sociales.

Pese a la evolución del sector, el estudio pone de manifiesto que todavía existen situaciones de discriminación por mucho que no siempre sean visibles.

Un 14% de los participantes afirma haber vivido o presenciado comportamientos discriminatorios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género dentro de instalaciones deportivas. Además, uno de cada tres cree que este tipo de situaciones siguen produciéndose, aunque no las haya experimentado personalmente.

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Ante esta realidad, Planet Fitness ha impulsado la campaña "Este es tu hogar", con la que pretende reforzar su apuesta por crear espacios donde cualquier persona pueda entrenar con confianza y sin miedo a ser juzgada.

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