Expertos en entrenamiento y en salud coinciden: "El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están impulsando una nueva etapa para la industria del fitness"

El ejercicio físico es clave para la longevidad. Con la edad, practicar una actividad física de forma habitual ayuda a envejecer saludablemente. El entrenamiento de fuerza permite desarrollar la masa muscular y combatir la pérdida de la misma. Por este motivo, los centros deportivos se han convertido en un lugar de referencia para el bienestar.

Durante los últimos años, los gimnasios han centrado su actividad en ofrecer equipamiento y clases dirigidas a sus clientes. Sin embargo, existe la tendencia de añadir servicios adicionales para los usuarios. De esta manera, las personas pueden cuidar su salud y bienestar más allá de las instalaciones.

Esta es una de las reflexiones que comparte el estudio Health & Wellness 2026 Halftime Report publicado por la Global Wellness Summit (GWS). A este respecto, el portal especializado Gym Factory ha compartido una reflexión sobre esta tendencia en la industria del fitness.

Archivo - Gimnasio Basic-Fit / BASIC-FIT - Archivo

"Están acelerando su transformación hacia un modelo más centrado en la prevención, la personalización y la integración de la tecnología", apunta al citado medio. Por esta razón, cada vez es más habitual que los centros deportivos ofrezcan servicios relacionados con el cuidado previo y posterior al entrenamiento.

Según Gym Factory, los gimnasios están ofreciendo más asesoramientos sobre "la composición corporal, la recuperación, el descanso, la nutrición o el seguimiento de indicadores fisiológicos, configurando una oferta cada vez más completa". Asimismo, los usuarios han comenzado a valorar estos complementos para escoger su centro deportivo.

Un modelo de negocio para los gimnasios que se está agilizando con la personalización de rutinas de entrenamiento. Para ello, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil para interpretar los datos o adaptar los programas de manera individual.

Diferentes tipos de mancuernas / .

Con esto, han aumentado la incorporación de biomarcadores y otros elementos de monitorización. "La composición corporal, la calidad del sueño, la recuperación, la frecuencia cardiaca, la variabilidad de la frecuencia cardiaca o el consumo máximo de oxígeno", son algunos de los factores más utilizados para valorar el estado de salud de cada persona.

Estas preferencias confirman que la longevidad se ha convertido un factor clave para los gimnasios. "El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están impulsando una nueva etapa para la industria del fitness", afirma el documento. A causa de esto, el texto sentencia que "conceptos como entrenamiento de fuerza, movilidad, recuperación o ejercicio adaptado adquiere un papel estratégico dentro de la oferta de los centros deportivos".