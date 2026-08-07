Expertos en entrenamiento y en salud coinciden: "El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están impulsando una nueva etapa para la industria del fitness"

Habitualmente, los gimnasios han enfocado su actividad al equipamiento, clases dirigidas y alquiler de las instalaciones para sus clientes. No obstante, la industria del fitness y bienestar está modificando su modelo en los últimos años, ofreciendo un entorno más amplio para los usuarios.

Actualmente, existe una tendencia donde las personas están buscando centros deportivos para mejorar su condición física y cuidar su salud de manera continua, más allá de las instalaciones. En este sentido, los gimnasios han comenzado a implementar servicios adicionales para sus clientes.

Estas son algunas de las reflexiones que ofrece el estudio Health & Wellness 2026 Halfime Report, publicado por el Global Wellness Summit (GWS) y compartido por el medio especializado Gym Factory. Según el citado medio, los recintos deportivos "están acelerando su transformación hacia un modelo más centrado en la prevención, la personalización y la integración de la tecnología".

Una mujer entrenando en el gimnasio / .

Por este motivo, cada vez es más frecuente ver gimnasios que añaden servicios relacionados con "la composición corporal, la recuperación, el descanso, la nutrición o el seguimiento de indicadores fisiológicos, configurando una oferta cada vez más completa".

Los usuarios están valorando estos centros deportivos como un lugar donde entrenar y complementar una estrategia de salud preventiva. A este respecto, la inteligencia artificial está agilizando la personalización de rutinas de entrenamiento y otras herramientas como la interpretación de datos o adaptación de programas.

En relación con esto, el aumento de la incorporación de biomarcadores y herramientas de monitorización es otro de los cambios más destacados. "La composición corporal, la calidad del sueño, la recuperación, la frecuencia cardiaca, la variabilidad de la frecuencia cardiaca o el consumo máximo de oxígeno" son algunos de los indicadores más utilizados para comprender el estado de salud de cada individuo.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

Por último, la longevidad se ha convertido en un elemento fundamental para los gimnasios: "El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están impulsando una nueva etapa para la industria del fitness", detalla el texto.

Como consecuencia, muchas empresas se han centrado en propuestas para mantener la masa muscular, la autonomía funciona, mejorar el equilibrio o retrasar la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. "En este escenario, conceptos como entrenamiento de fuerza, movilidad, recuperación o ejercicio adaptado adquieren un papel estratégico dentro de la oferta de los centros deportivos", sentencia el documento.