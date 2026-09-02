Expertos en entrenamiento y en longevidad coinciden: el 75% de los mayores de 55 años cuida su alimentación y casi 6 de cada 10 hacen ejercicio

Los mayores de 55 años están rompiendo muchos de los estereotipos asociados al envejecimiento, al menos si tenemos en cuenta el 'VI Barómetro del Consumidor Sénior', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Según estos datos, el 75% de las personas mayores de 55 años cuida su alimentación y cerca de 6 de cada 10 (el 57%, más concretamente) realiza ejercicio físico de forma habitual. Datos que también coinciden con la visión de varios expertos en entrenamiento y longevidad, que dan una importancia mayúscula al ejercicio y a la nutrición en estas edades.

Un estilo de vida más activo y consciente

Además del 75% que vigila su alimentación, el informe asegura que la mitad de las personas mayores de 55 años realiza chequeos médicos preventivos (el 53%), evita el consumo de alcohol y tabaco (el 53%) y respeta las horas de sueño (un 50%).

Personas haciendo ejercicio en grupo / Libre

Esos hábitos reflejan una mentalidad preventiva: no se trata solo de tratar enfermedades cuando aparecen, sino de anticiparse a ellas. El objetivo es mantener una buena salud durante más años y retrasar la aparición de limitaciones funcionales, de las que somos cada vez más conscientes.

El mito del sedentarismo

Uno de los estereotipos más extendidos es que las personas se vuelven más sedentarias con la edad. Los datos muestran lo contrario: el 57% hace ejercicio de forma habitual. Además, es una cifra especialmente relevante porque el envejecimiento activo se considera una estrategia para mejorar la calidad y la esperanza de vida con buena salud.

La actividad física actúa como factor de protección y mantenimiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida en las personas adultas y mayores, tal como recoge la guía 'Vida activa, longevidad sana' del mismo centro de investigación. Además, el ejercicio no tiene por qué ser de alta intensidad. Caminar a paso rápido, nadar, montar en bicicletao hacer fuerza moderada es más que suficiente.

Personas mayores haciendo ejercicio / Libre

Bienestar emocional y vida social

El informe también aborda el bienestar emocional. El 79% de los mayores de 55 años se declara bastante o muy feliz, una percepción positiva que incluso mejora con los años. Además, el 38% asegura cuidar activamente su salud emocional, un porcentaje que se eleva al 43% entre los 60 y los 64 años.

Ese cuidado consciente de la salud mental se complementa con una alta participación en actividades sociales (53%) y culturales (72%). Esa combinación de vida social, actividad cultural y atención al bienestar emocional contribuye a reforzar la salud mental y a contrarrestar el aislamiento, uno de los factores de riesgo asociados al envejecimiento.