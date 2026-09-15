Los expertos en entrenamiento coinciden: si tienes más de 65 años, este ejercicio mejora la longevidad sin necesidad de ir al gimnasio

Para construir buenos hábitos de salud, es imprescindible prestar atención a dos claves: cuidar de nuestra alimentación y hacer ejercicio de manera recurrente. No obstante y centrándonos en el segundo factor, no siempre es necesario acudir al gimnasio para mejorar la forma física, sino encontrar algo que encaje con nuestros gustos y cualidades.

En este caso en concreto, muchos expertos coinciden en que no hace falta recurrir a complicados ejercicios con pesas. En su lugar, proponen otra disciplina que es mucho más amable tanto con cuerpo y mente. Efectivamente, estamos hablando del Tai Chi. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

Una mujer haciendo Tai chi / Imagen de archivo

¿En qué consiste el Tai chi?

El Tai Chi consiste en un arte marcial que se originó en China hace miles de años y se centra esencialmente en practicar el arte de la relajación a través del movimiento. De ahí que sus ejercicios consistan en secuencias que se componen de tres elementos: acciones suaves, respiración profunda y concentración.

Si nos centramos en por qué el Tai Chi resulta tan beneficioso, especialmente en personas que tengan más de 65 años, el principal motivo tiene que ver con que mejora el equilibrio. Algo indispensable para prevenir esas caídas que provocan dolencias indeseadas a largo plazo.

No obstante, este no es el único beneficio directo del Tai Chi. Muchos expertos coinciden en que también sirve para fortalecer los músculos de piernas y brazos, haciendo que se mantengan en un mejor estado de salud y, por tanto, mejorando nuestra longevidad a largo plazo.

El quid de la cuestión es que muchos ejercicios del Tai Chi están pensados para representar esas pequeñas acciones que llevamos a cabo en la vida cotidiana, haciendo que también sea ideal como entrenamiento funcional para cualquier persona que no quiera perder movilidad.

Por otro lado y atendiendo a un reciente estudio de BMC Geriatrics, un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en centros de mayores a través de las artes marciales, el Tai Chi también puede mejorar las capacidades cognitivas de cualquiera que lo practique.

Un hombre haciendo Tai Chi / Imagen de archivo

Esto se debe a que, tal y como mencionábamos antes, este arte marcial se basa en el uso de la respiración profunda y la concentración de cara a ejercer una meditación consciente sobre los movimientos que hacemos en cada momento.

Esto permite, entre otras cosas, reducir el grado de estrés que hayamos acumulado a lo largo del día, haciendo que el Tai Chi sea una disciplina de distensión que nos permita hacer una mejor gestión de la ansiedad cotidiana. Algo que tiene un impacto directo en la salud cardiovascular.

Por tanto, los expertos coinciden en que no es necesario hacer pesas o andar 10.000 pasos al día para mejorar nuestra longevidad. Si bien es cierto que estos dos elementos son muy útiles, basta con que encontremos una forma de hacer ejercicio que encaje con nuestras necesidades para empezar a experimentar los primeros beneficios.