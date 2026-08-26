Los expertos en entrenamiento coinciden: "Si tu objetivo es la hipertrofia muscular, deberías descansar de 1 a 3 minutos entre series, aunque si priorizas aumentar la fuerza debes alargarlo"

Uno de los errores más frecuentes al intentar ganar masa muscular es no descansar lo suficiente. Además de dormir correctamente, el descanso entre series es fundamental para estimular la hipertrofia muscular. De esta manera, hacer una pausa entre ejercicios influye en la intensidad, la recuperación y la adaptación del músculo.

Cuando hablamos del descanso entre series, nos referimos al periodo de tiempo que dedicas para recuperarte antes de levantar peso. En este sentido, no es lo mismo hacer un descanso corto que un descanso largo. Según los expertos, este intervalo afecta a la fatiga acumulada y la energía del músculo.

Así lo explica el entrenador personal Terry Ramos en un artículo publicado para Generation Iron: "Si descansas poco, la fatiga puede impedir que rindas igual que en tu serie anterior. Si descansas demasiado, tu entrenamiento puede prolongarse inncesariamente".

Ejercicios bíceps gimnasio / AGENCIAS

El autor es licenciado en Kinesiología y cuenta con los certificados de Entrenador Personal ACSM y Especiallista en Fuerza y Acondicionamiento Físico ISSA. Según el especialista, el tiempo que debes descansar entre series depende del objetivo del entrenamiento.

"Quien entrena para alcanzar la máxima fuerza generalmente se beneficia de periodos de descanso más largos que quien realiza un entrenamiento de culturismo con muchas repeticiones. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la antigua regla del culturismo de mantener los periodos de descanso extramadamente cortos no es necesariamiente la mejor estrategia para maximizar el crecimiento muscular", explicó en el citado medio.

Este periodo de descanso es importante porque la capacidad para generar fuerza se reduce con la fatiga, debido a la exigencia de los músculos y el sistema nervioso durante un entrenamiento de resistencia. "Durante este periodo de recuperación, tu cuerpo comienza a recueprar energía y a reducir la fatiga acumulada durante la serie anterior", añade la nota.

Una persona haciendo press banca / SPORT.es / Sport

Aunque no vuelvas a estar al 100% antes de cada serie, podrás recuperarte lo suficiente para que la siguiente sea más eficiente. "Esto es importante porque la calidad de tus series contribuye al estímulo general del entrenamiento", detallan los expertos en entrenamiento.

Por último, el medio especializado señala cuánto tiempo debes descansar entre series para ganar músculo: "Si tu objetivo principal es la hipertrofia muscular, un buen punto de partida para la mayoría de los levantadores de pesas es aproximadamente de 1 a 3 minutos entre series. Eso no significa que cada serie requiera exactamente dos minutos"