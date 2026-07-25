Los expertos en entrenamiento coinciden: "Los ciclistas tienen peor densidad ósea que los corredores"

El ciclismo tiene múltiples beneficios para la salud. En los últimos años, se ha recomendado salir en bicicleta por delante de otros deportes como el running, que genera un mayor impacto en las articulaciones. No obstante, una investigación reciente sugiere lo contrario.

El preparador físico Marcos Vázquez, autor del blog Fitness Revolucionario (@fitness.revolucionario), ha compartido una publicación en redes sociales comentando los resultados de un nuevo estudio: "Durante años se ha repetido que, con artrosis de rodilla o cadera, era mejor evitar los deportes de impacto".

Persona haciendo una ruta con bici por la Pobla de Segur / Archivo

El informe titulado 'Participación en actividad física de alto impacto y riesgo de reemplazo articular a los 12 meses: un análisis de mediación longitudinal de 17.611 pacientes con osteoartritis de rodilla o cadera', ha sido publicado en la Revista Británica de Medicina Deportiva por Bernard Xian Wei Liew, Dorte Thalund Gronne, Ewa M. Roos y Soren T Skou.

En la publicación, Marcos Vázquez señala que según los resultados en más de 17.000 personas con artrosis "el ejercicio de alto impacto no aumentó el riesgo de prótesis de rodilla" y "se asoció con un 36-48% menos probabilidad de necesitar una prótesis de cadera".

Ciclistas en las carreteras / .

La finalidad del estudio era determinar el riesgo y los factores que influyen en la necesidad de reemplazo articular en pacientes con osteoartritis de cadera o rodilla, que practican actividad física de alto impacto. "No demuestra casualidad pero añade evidencia contra la idea de que el impacto, por sí mismo, 'desgasta' las articulaciones", apunta el divulgador fitness.

Asimismo, Vázquez explica que "las personas que participan en deportes con impacto tienen mejor densidad ósea que las que realizan solo actividades sin impacto". Sin embargo, el entrenador recuerda que "debe ajustarse la carga y la progresión en función de cada caso".

De lo contrario, Fitness Revolucionario advierte que tener mucho impacto o aumentos muy rápidos "sí pueden ser dañinos". La conclusión del estudio publicado es que "la actividad física de alto impacto se asoció con un riesgo sustancialmente menor de artroplastia total de cadera y no aumentó el riesgo de artroplastia total de rodilla".

En este caso, el artículo sobre medicina deportiva sugiere que "los médicos pueden considerar recomendar actividades de mayor impacto para personas con artrosis de cadera y fomentar la participación continua en actividades para la artrosis de rodilla cuando los síntomas, la capacidad y los objetivos del paciente lo permitan":