Los expertos en entrenamiento ya coinciden: caminar 10.000 pasos está bien, pero debes añadir 30 minutos a un ritmo moderado

Hacer alguna actividad física de manera regular es una de las claves para la longevidad. Las caminatas son un ejercicio ideal que se adapta a cualquier edad. Durante mucho tiempo, se ha extendido la creencia de que 10.000 pasos diarios era el mínimo que caminar para mantenerse saludable.

Caminar al aire libre tiene múltiples beneficios para el bienestar físico y mental, ya que libera endorfinas y mejora la coordinación y el equilibrio. No obstante, la cantidad diaria de pasos que hay que hacer para obtener beneficios está en debate para muchos expertos.

Según la Universidad Europea de Madrid, "los beneficios de la actividad física regular para la salud cardiovascular, el control del peso y la reducción del riesgo de padecer diabetes 2 y ciertos tipos de cáncer, resultan innegables".

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Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda hacer al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana. Desde el centro educativo señalan que este tiempo se traduce en "unos 30 minutos diarios de caminata a paso ligero".

A este respecto, José Francisco Tornero, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea, explicó que la revista 'The Lancet' "confirmó en un grupo de población muy diversa que la mortalidad comienza a disminuir de forma notable con tan sólo 5.000 pasos". Por ello, el docente concluye que "no hace falta alcanzar los 10.000 para observar beneficios adicionales sobre la salud".

En relación con esto, Francisco Tornero añade que "la conclusión es que los 10.000 pasos son sólo un tópico proveniente de la campaña de marketing japonesa que promocionó el lanzamiento de un podómetro llamado manpo-kei durante los años 60".

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Aunque se trata de un movimiento publicitario, el Sistema Público de Salud de Inglaterra y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos han implementado esta cifra para animar a la población a aumentar su actividad física.

El profesor de la Universidad Europea comenta que "numerosas investigaciones han demostrado que los participantes que llevan a cabo caminatas de alta intensidad o rápidas, pierden más grasa abdominal en comparación con aquellos que lo hacen a una intensidad moderada durante el mismo período de tiempo".

Para obtener los beneficios, la caminata debe realizarse a ritmo moderado: "Suele oscilar entre los 4 y los 6 km/h y uno rápido entre los 6 y los 8 km/h, que no nos permite mantener una conversación sin que nos falte el aire. Así que lo ideal es caminar entre 30 minutos y una hora a un ritmo que no permita mantener una conversación sin que nos falte el aire".