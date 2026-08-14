Los expertos en entrenamiento coinciden: "La actividad física regular fortalece el músculo cardíaco, reduce la presión arterial, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno"

La actividad física regular es uno de los hábitos más efectivos para mejorar la salud del organismo. De hecho, hacer ejercicio físico de manera habitual es una de las claves para conseguir un bienestar cardiovascular. Actualmente, las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían evitarse hasta cinco millones de muertes al año si la población fuera más activa. No obstante, buena parte de la sociedad mantiene un estilo de vida sedentario debido a los empleos actuales y el sistema de transporte, entre otros factores.

La Revista Española de Cardiología señala que hacer actividad física de intensidad moderada durante un mínimo de 30 minutos, 5 días por semana, o de intensidad alta durante un mínimo de 30 minutos, 3 días por semana, "mejora la capacidad funcional y se asocia a reducciones en la incidencia de enfermedad cardiovascular y mortalidad".

Gente corriendo en verano / Aldi

Por el contrario, un estilo de vida sedentaria es aquel que no cumple con estas recomendaciones semanales. Aunque se ha observado un descenso de leve de personas sedentarias, el citado medio apunta que "se podría considerar que un 20-40% de la población es sedentaria".

A este respecto, es difícil hacer una medición del consumo energético. Por este motivo, es importante combatir el sedentarismo a través del aumento de la actividad física. Un estudio publicado en JAMA, con la participación de más de 89.000 personas del Biobanco del Reino Unido, reveló que las personas que concentraban sus sesiones de ejercicio en el fin de semana tenían los mismos beneficios.

"Aumentar la actividad física, incluso concentrándola en uno o dos días a la semana, puede ser eficaz para mejorar el perfil de riesgo cardiovascular", afirmaron los investigadores. En general, hacer deporte es fundamental para la salud cardiovascular, más allá del momento de la semana en que se practique.

Persona mayor haciendo ejercicio de fuerza / .

Así lo explica el Dr. John Bahadorani, cardiólogo intervencionista certificado del MemorialCare Heart & Vascular Institute en el Saddleback Medical Center de Laguna Hills en California, Estados Unidos: "Tiene un impacto positivo en el corazón y los vasos sanguíneos".

El médico especialista explica que "la actividad física regular fortalece el músculo cardíaco, reduce la presión arterial, disminuye el colesterol malo (LDL) y aumenta el colesterol bueno (HDL)". De esta forma, el deporte ayuda a mejorar la circulación sanguínea, optimizar la capacidad de utilizar oxígeno y mantener un peso saludable.