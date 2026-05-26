Expertos entrenadores coinciden: "No necesitas andar 10.000 pasos al día si haces este ejercicio de solo 30 minutos"

Los expertos recomiendan una media de 150 minutos de ejercicio semanal para poder mantenernos en forma y empezar a notar los primeros beneficios derivados de la actividad que hagamos. Aunque esto depende también de la edad que tengamos y lo acostumbrados que estemos a ello.

En relación a esto último, los especialistas dictaminan que es ideal caminar una media de 10.000 pasos diarios, pero no todo el mundo cuenta con el tiempo necesario para poder desempeñar esta actividad.

En su lugar, el experto fisioterapeuta conocido como Scott Williams compartía un consejo crucial en una entrevista que concedía a la revista "Cycling Weekly". Con él, animaba a todo el mundo a practicar ciclismo.

"Con media hora subido a una bicicleta, probablemente hagas un gasto calórico similar al que buscas haciendo 10.000 pasos al día", comentaba el especialista como alternativa crucial al acto de caminar.

Además, el experto compartía un dato específico en cuestión de cifras que nos permiten entender mejor a qué se refiere exactamente: en ambas cantidades, se queman entre 200 y 300 calorías por sesión.

Esto hace que el hecho de montar en bici suponga una ventaja clave: basta con que lo hagamos durante 30 minutos para poder cumplir dicho objetivo, algo que será muy práctico para aquellas personas a las que no les sobre el tiempo.

Con esto en mente, Scott Williams también aclaraba que este ejercicio puede servir como complemento perfecto para otro tipo de entrenamientos como el de fuerza, ya lo hagamos en un gimnasio, en un parque de Calistenia o en casa.

La conclusión, por tanto, es clara y directa: montar en bici durante media hora al día es igual de efectivo que caminar 10.000 pasos y lo mejor de todo es que no ocupará tanto tiempo de tu jornada habitual.