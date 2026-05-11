Expertos entrenadores coinciden: el método 6-6-6 es ideal para mejorar tu salud y longevidad

Una de las claves a la hora de mejorar nuestra longevidad pasa por hacer ejercicio físico de forma frecuente. Todos los expertos coinciden en ello: es esencial practicarlo un mínimo de 150 minutos semanales para empezar a obtener beneficios.

No obstante, existe mucho debate sobre cuáles son las actividades ideales a llevar a cabo, aunque bastantes expertos en entrenamiento personal se decantan por lo que se conoce como 'el método 6-6-6' a la hora de hacer caminatas.

Pero, ¿en qué consiste este último exactamente? Muy sencillo: se trata en amoldar el tiempo que dediquemos a hacer ejercicio a dicho número, siguiendo unas pautas clave a tener en cuenta que están vinculadas con él, según compartían desde la 'Revista GQ'.

6 minutos de calentamiento previo

de calentamiento previo 6 minutos de estiramientos al acabar

de estiramientos al acabar Hacer ejercicio a las 6:00 de la mañana o a las 18:00 de la tarde

En cuanto al calentamiento previo al entrenamiento y el estiramiento posterior, no hay dudas al respecto: sirve para aclimatar nuestro cuerpo a la actividad que vayamos a realizar y destensarlo de cara a poder continuar con la jornada de forma normal.

Pero, ¿qué hay de esa regla que insta a hacer ejercicio a dichas horas concretas del día? Según los expertos, la idea es que la persona establezca una rutina clara que siempre comience en el mismo momento de la jornada.

Esto es algo que se haría de cara a construir un hábito que se mantuviera estable a largo plazo y evitar que abandonemos la nueva rutina. Sobre todo, por la idea de que esta será más efectiva si se practica sobre una estructura basada en el orden.

Sin embargo, los expertos también recomiendan dotar a este método de cierta flexibilidad con el objetivo en mente de adaptarlo a las necesidades y circunstancias de cada persona: desde la edad que tenga hasta la cantidad de tiempo libre que posea a lo largo del día para poder dedicarlo a hacer algo de ejercicio.