Expertos entrenadores coinciden: "Para mejorar tu físico, no necesitas ni pesas ni gimnasio. Basta con 100 repeticiones al día de este ejercicio"

Hacer ejercicio no solo es algo indispensable para mejorar la línea, sino para construir hábitos que nos permitan llevar una vida más saludable. No obstante, existe mucha discusión con respecto a qué tipo de entrenamiento es más eficaz al respecto, aunque Dave Saric, experto en la materia, lo tiene claro.

El entrenador personal asegura que la Calistenia es una disciplina muy útil a la hora de mejorar nuestro físico. La razón es simple: hacer ejercicio con el peso corporal puede ser incluso más eficaz que ir al gimnasio y ejecutar complicadas técnicas con pesas. Pero, ¿cómo se debe llevar a cabo exactamente?

Persona mayor haciendo calistenia / Imagen de archivo

Así es el método de las 100 repeticiones en Calistenia

Con su método, Dave Saric asegura que basta con hacer unas 100 repeticiones al día en ejercicios de calistenia para ir notando cambios positivos en nuestro cuerpo. Sin embargo, también recalca la importancia de tener en cuenta varias pautas clave a la hora de llevarlas a cabo correctamente.

Para empezar, el experto asegura que el quid de la cuestión reside en hacer cada repetición de manera lenta y controlada, según comentaba en la revista 'Men’s Health': "Cuando las repeticiones se vuelvan demasiado fáciles, simplemente añade un segundo al subir y otro al bajar".

Esto se debe a que, según Saric, la clave reside en que los músculos se desarrollan más en función del tiempo en el que estén en tensión en cada ejercicio. Algo que nos permitirá aumentar la carga de los ejercicios que hagamos sin la necesidad de utilizar pesas o ir al gimnasio.

Por otro lado, el experto asegura que esas 100 repeticiones no deben llevarse a cabo de manera seguida, sino que lo ideal es dividirla en series que sean desafiantes, pero no imposibles de llevar a cabo. Algo indispensable a la hora de hacer un correcto manejo de la frustración durante la sesión de entrenamiento.

Además, dividir esas 100 repeticiones en series nos permitirá descansar entre las mismas, lo cual resulta indispensable en cualquier entrenamiento de fuerza que se precie donde el reposo es igual de importante que el propio ejercicio de carga que se esté ejecutando en cada momento.

Calistenia / SPORT.es

Como consejo adicional, Dave Saric defiende que cada entrenamiento se ha de centrar en una zona del cuerpo con el objetivo de que cada área obtenga un descanso completo a lo largo de la semana. De esta manera, podremos evitar sobrecargas y posibles lesiones asociadas a las mismas.

Al margen de ello, hay que recordar que la Calistenia es una disciplina que resulta ideal en caso de que disfrutemos de aquellas actividades que se practican al aire libre, dado que hoy en día existen muchos parques equipados con las instalaciones esenciales para hacer ejercicio con el peso de nuestro propio cuerpo.

Siguiendo el método de las 100 repeticiones a largo plazo, Dave Saric asegura que empezarás a notar beneficios tanto a nivel físico como psicológico, dado que la Calistenia también puede ser un gran aliado a la hora de combatir el estrés asociado al ritmo de la vida cotidiana.