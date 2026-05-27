Los expertos coinciden: hacer yoga antes de dormir ayuda a descansar mejor y reducir el estrés

Si llegas agotado a la cama pero tu cabeza sigue tan activa como si fueran las tres de la tarde, debes saber que no eres la única persona a la que le ocurre. Y según muchos expertos en descanso, hay un hábito que puede ayudarte a romper ese estado permanente de alerta: practicar yoga antes de irte a la cama.

Si no puedes dormir, es momento de probar el yoga

El yoga es una práctica que ayuda a combatir el insomnio y que también mejora la calidad del sueño. Esto se debe a dos puntos clave: ayuda a reducir el estrés acumulado de un día intenso al permitir desactivar temporalmente tanto el cuerpo como la mente.

The New York Times dedicó un espacio a los beneficios del yoga en el que tomaron parte expertas de las universidades de UCLA y Stanford, y todas coincidían en lo mismo: incluso al acostarnos, hay personas que mantienen un estado de 'alerta' que el yoga desactiva.

Debido a la rutina del día a día vivimos en un ritmo acelerado constante. Las respiraciones profundas y los movimientos suaves del yoga facilitan que salgamos de esa trampa del estrés rutinario. De ahí la existencia de estudios que relacionan el yoga con un mejor sueño y descanso.

Xuan Lan yoga Ibiza / spor

Pero no es solo una cuestión de sueño; practicar yoga por la noche tiene muchos beneficios como aliviar tensiones musculares que derivan del sedentarismo, además de que reduce el estrés y ansiedad acumulados y facilita la transición entre los modos 'trabajo' y 'sueño'.

Asimismo, los estilos de yoga más recomendados son el Hatha Yoga, el Yin Yoga y el Yoga Nidra, mientras que a nivel de posturas destacan la Balasana (postura del niño), Viparita Karani (piernas contra la pared), mariposa reclinada y Savasana (relajación final).

En el proceso de hallar un buen descanso también se recomienda no obsesionarse con ello. La ansiedad por dormir es lo que precisamente más dificulta el proceso. Por eso, se recomienda practicar estos ejercicios y dejar que el sueño llegue de forma natural.

En definitiva, si tienes problemas para conciliar el sueño después de la intensidad de la semana, introducir yoga en tu rutina es algo que puede cambiar para siempre tu forma de dormir. A veces el problema no es que no estés cansado, sino que nunca consigues desconectar del todo. Y ahí es donde el yoga puede marcar una diferencia enorme.